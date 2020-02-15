滯鄂者擬分批接返 籌備時間以周計 議員批太慢太被動 促即派包機

民主黨立法會議員黃碧雲批評，當局對滯留港人安排支援做得「太慢、太少、太被動」，疫情傳播速度遠快於官僚程序，政府虛耗光陰研究，只會令在湖北省的港人有更大機率受到感染，要求港府立即安排包機，接送在湖北的港人返港，「刻不容緩」。

聶德權：需檢疫空間

盼地區諒解

聶德權昨表示，至今接獲逾1100宗港人求助個案，當中涉及2200多名港人，分散於湖北省內超過30城市。他說，如何協助當地港人分批回港，主要考慮公共衛生風險及可行性，包括協調交通安排、防止他們回港途中交叉感染。他指出，本港須有足夠檢疫空間，希望得到社會支持及當區居民諒解，與內地相關部門跟進，冀可盡快啟動協助港人回港的工作。

每批百餘人 研先接老弱家庭

政府消息人士表示，安排港人從湖北返港面對不少挑戰，不能在數天後便起行，政府會盡快完成有關工作，預料以星期計才能有首批港人起行。因滯留湖北港人逾2000，估計要逐批送回，每批約100至200人，料以包機送回。該人士表示，正研究讓有老弱家庭先撤離。

不過，他強調，把港人帶回港的大前提是預備好檢疫中心，現時檢疫中心已九成滿，政府正計劃在多個地方設檢疫中心（見另稿），包括鯉魚門度假村和八鄉少年警訊中心等地加建設施，惟工程需時，大致預備好後則要與湖北或武漢政府商討如何把港人送到出發點。

運送成挑戰 須與內地洽交通

消息人士解釋，滯留湖北港人遍佈30多個城鎮，部分地點近湖南，要「運送」他們到出發點也是一個挑戰，因當地不少道路已封閉，須與當地政府商討具體交通安排，才可把港人送到集合點，接受檢查後上機。而根據當地法例，已確診和有病徵者必須留在當地監察和就診。至於何時有第一批港人起行，消息人士只表示，籌備時間以星期計，不能以天計。

明報記者

（武漢肺炎）