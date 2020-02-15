滯鄂者擬分批接返 籌備時間以周計 議員批太慢太被動 促即派包機

【明報專訊】湖北省自上月起「封省」，有港人滯留當地。政制及內地事務局長聶德權昨稱當局評估及安排港人返港的工作主要考慮公共衛生風險及可行性，因人數眾多，計劃分批讓港人回港，並須有足夠檢疫中心空間。據了解，安排港人回港的前提是本港有足夠檢疫中心，然後與內地商討湖北省內交通安排，籌備時間以星期計。當局正研究讓有老弱的家庭先撤離。
民主黨立法會議員黃碧雲批評，當局對滯留港人安排支援做得「太慢、太少、太被動」，疫情傳播速度遠快於官僚程序，政府虛耗光陰研究，只會令在湖北省的港人有更大機率受到感染，要求港府立即安排包機，接送在湖北的港人返港，「刻不容緩」。
聶德權：需檢疫空間
盼地區諒解
聶德權昨表示，至今接獲逾1100宗港人求助個案，當中涉及2200多名港人，分散於湖北省內超過30城市。他說，如何協助當地港人分批回港，主要考慮公共衛生風險及可行性，包括協調交通安排、防止他們回港途中交叉感染。他指出，本港須有足夠檢疫空間，希望得到社會支持及當區居民諒解，與內地相關部門跟進，冀可盡快啟動協助港人回港的工作。
每批百餘人 研先接老弱家庭
政府消息人士表示，安排港人從湖北返港面對不少挑戰，不能在數天後便起行，政府會盡快完成有關工作，預料以星期計才能有首批港人起行。因滯留湖北港人逾2000，估計要逐批送回，每批約100至200人，料以包機送回。該人士表示，正研究讓有老弱家庭先撤離。
不過，他強調，把港人帶回港的大前提是預備好檢疫中心，現時檢疫中心已九成滿，政府正計劃在多個地方設檢疫中心（見另稿），包括鯉魚門度假村和八鄉少年警訊中心等地加建設施，惟工程需時，大致預備好後則要與湖北或武漢政府商討如何把港人送到出發點。
運送成挑戰 須與內地洽交通
消息人士解釋，滯留湖北港人遍佈30多個城鎮，部分地點近湖南，要「運送」他們到出發點也是一個挑戰，因當地不少道路已封閉，須與當地政府商討具體交通安排，才可把港人送到集合點，接受檢查後上機。而根據當地法例，已確診和有病徵者必須留在當地監察和就診。至於何時有第一批港人起行，消息人士只表示，籌備時間以星期計，不能以天計。