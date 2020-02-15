財會下周特別會議審撥款 民主派未言反對

胡志偉說措施有人受惠，中小企亦可應付營運上的短期需要，但仍有非港人從內地入境，成為社會憂慮的根源，派了錢給市民亦只是多了資源「排口罩、排米、排廁紙」，而不是消費刺激各行業。

議會陣線朱凱廸批評措施杯水車薪、無誠意，市民對生計的憂慮遠非將200多億放在多個範疇便足夠，他認為若全民派錢1萬元，市民或會認為較直接。他說很多打工仔面臨開工不足或失業，現時應針對地補助。他說下周五財會討論單一項目，議員爭拗空間細。公民黨黨魁楊岳橋稱抗疫是大家都希望做的事，該黨希望先了解措施詳情再決定立場。

建制派促簡化撥款程序

經民聯認為政府舉措有助紓緩部分受影響行業，但未做好全面應對市民訴求，防疫措施支援對象可再擴闊，不能忽視受疫情衝擊的中產階層。該黨支持政府緊急向財委會申請撥款，促當局簡化有關撥款程序。工聯會麥美娟關注，即使財委會盡快通過撥款，有關資助何時能給予受助者，舉例支援網上學習津貼現時亦因停課而未完成收表。

（武漢肺炎）