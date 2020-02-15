開工不足手停口停 基層冀盡快公布受助資格

獨居板間牀位的張先生任職西餐散工，平均月入不足1萬元，他說今個月原有8天工作，因疫情減至只有4天，收入只有3000多元，扣除1900元租金，已所餘無幾。他說居住的地方不能煮食，只能外出用餐，支出因而增加，有時只以麵包充飢。他說未知自己是否合資格獲津貼，「希望有，捱過這個緊急關頭」。他說原計劃報讀再培訓課程，轉職保安員，希望收入穩定，但現在課程暫停，又沒有工作，「下個月唔知點算」。

甄小姐一家五口住劏房，月租4000多元。她說從事跨境運輸的丈夫是家庭經濟支柱，以往月入約兩萬元，「每個月都幾乎無錢剩」。她說自從政府「封關」，丈夫已無開工10多日，「下個月交租都成問題」。她說一對子女分別3歲及近3個月大，近半年開支增多，早前政府公布給全港學生的學習津貼，她計劃先用作交租，丈夫則要找即日出糧的散工，冀掙取生活費，「未知可維持幾耐」。她無奈稱，丈夫失業可節省交通和膳食費，一家人盡量不外出，節衣縮食，希望政府盡快公布津貼細節，以便得知他們是否符合資格。

（武漢肺炎）