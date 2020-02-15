不論大小劃一派8萬 旅行社批不公

大型食肆20萬 小食檔8萬

政府宣布向大型食肆及小食檔分別發放20萬元及8萬元。位於西營盤的華爾登麵包餅店負責人Naomi回應稱，近月受疫情影響，生意額大跌約三成，即使有政府津貼，「亦不能彌補太多，只是有好過無」，或可幫補一下租金等。自由黨飲食界立法會議員張宇人說，飲食業有11款不同牌照，麵包店須持烘製麵包餅食店牌照，稍後要向政府釐清不同牌照的食肆可獲多少金額補助。

除了飲食業，政府亦向全港約1700間持牌旅行社發放各8萬元，有一間總行及10間分社的新華旅遊有限公司，其總經理蘇子楊說8萬元「連交電費都不夠」，又批「政府派錢都派得無智慧，完全無用」。他舉例，其位於沙田連城廣場的分店月租約20萬元，差不多是細規模旅行社多月租金，但政府不論旅行社規模、員工數量、營業額，一律獲發相同金額，做法不公平、不合邏輯。

新華旅遊：交電費都不夠

旅遊發展局昨公布，1月初步訪港旅客人次約321萬，按年下跌53%，而2月旅客人次持續下跌，單日訪港旅客跌至約3000人次。旅遊業議會昨感謝政府援助，認為可解旅行社燃眉之急，冀立法會財委會下周開會時可盡快通過撥款。香港旅行社東主協會會長葉慶寧稱今次補助屬雪中送炭，促財委會盡快通過撥款，亦希望當局能簡化申請程序。

另外，政府向公私營住宅物業管理人員及公司發放防疫津貼，包括防疫期間為保安員及清潔工提供每月1000元額外津貼。身兼物業管理業監管局主席的建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓對此表示歡迎，稱措施可解約40萬名物業管理、清潔及保安業僱員的燃眉之急。

（武漢肺炎）