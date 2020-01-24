抗疫250億派醫局業界基層 林鄭推21措施稱聚焦 議員批不夠促全民派錢

林鄭月娥昨日在記者會上公布會用基金推出21項措施（見表），立法會財委會下周五（21日）會舉行特別會議審批相關撥款，林太呼籲議員讓撥款盡快通過，令市民迅速得到幫助（見另稿）。對於會否考慮多個政黨建議全民派1萬元津貼，她說其他利民紓困措施會在《財政預算案》宣布。她說會抓緊時間全速進行，簡化21項措施的程序。

醫局獲47億 將增購裝備

林太表示，要確保抗疫工作能持續有效地進行，醫管局等人員直接在前線抗疫，政府有責任為他們提供足夠資源，故向醫管局發放額外47億元。食衛局長陳肇始說，醫管局會增購口罩和保護衣，購買化驗試劑等，另會放發津貼予同事，包括臨時居住津貼。醫管局主席范鴻齡對此表示歡迎。醫管局消息稱，近期保護裝備價格倍升，舉例以往一個外科口罩入貨價僅數毫，目前每個數以元計，額外資源將助購買更多保護裝備，料使費將以億元計算；另局方初步估計購買化驗用的試劑亦要超過1億元。消息續稱，近期急症室等部門工作量大，需更多資源為同事提供特別酬金津貼。

旅業飲食業稱及時雨

對於因疫情受創的旅行社、飲食業、零售業，政府推出一次過的津貼，持牌旅行社、零售商戶、持牌小食食肆、食物製造廠、新鮮糧食店及燒味店發放一次過8萬元。飲食界立法會議員張宇人形容措施對業界來說可謂「及時雨」。旅遊業議會稱津貼可暫解旅行社燃眉之急。不過，港粵直通巴士協會秘書長張劍平稱，政府遺漏了受封閉多個陸路口岸及實施強制檢疫影響的跨境客運業，現時跨境客運已全面停業，估計數千人面臨失業。

低收入戶派5000 「不慢慢審核」

暉明邨駿洋邨準新戶6000

基層方面，政府會向低收入家庭提供每戶平均約5000元的一次過特別津貼。林太稱「不會慢慢審核他是失業或是半就業來決定」；學生停課及在家網上學習，故學生學習津貼亦由原來2500元加碼至3500元。另外，政府早前擬徵用粉嶺暉明邨作檢疫中心但被縱火，近日拍板徵用火炭駿洋邨，林太宣布會向獲分配該兩邨的公屋輪候家庭發放6000元特別津貼。

麥美娟：運輸業等未受惠

楊岳橋：未解民間裝備不足

工聯會麥美娟認為上述措施「好過無」，因仍有很多受影響行業如運輸業等未受惠，部分措施對受影響的人只是聊勝於無，例如向獲分配駿洋邨、暉明邨的家庭發放6000元津貼，金額絕對「唔夠再交租」。

公民黨黨魁楊岳橋形容措施「是政府早應做的事，但距離正確仍差好遠」，例如仍不全面封關、沒有解決醫護人員和民間防疫裝備不足等問題。他認為政府昨日公布的措施是集中援助企業，對一般市民支援欠奉，該黨建議政府應全民派發抗疫津貼，並向因今次疫情而失業的人提供援助金。

明報記者

（武漢肺炎）

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