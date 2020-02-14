田北辰：政圈議林鄭「問責」 建制稱未聞

泛民選委大增 換特首「複雜」

有資深建制派稱，張曉明調職是意料中事，目前未聞要撤換特首。有建制陣營核心稱，從昨日中央一併公布湖北、武漢、港澳的人事變動，反映中央有問責精神，甚至對人事問題「話換就換」，惟香港換特首便需要選舉而非單純中央任命，情况較複雜，亦要考慮由誰接任的問題。特首選舉牽涉1200名選委，候選人要取得601票才能當選，而去年區選後民主派選委議席大增，故若要安排選舉，會涉及不少複雜的政治問題。

田北辰則說，政圈也有人討論特首「問責」，他認為如果要換特首，候選人要取得601張選委票以上，此人必然是「黃」、「藍」兩方也可接受的人。另有建制派相信，從中央角度，王志民、張曉明在修例一事上「誤導中央」、「錯報軍情」，所以要問責。

林太去年底在北京述職，獲國家主席習近平讚賞在非常時期展示勇氣擔當。

民主黨黃碧雲說，內地政府都會追究官員、要求問責，質疑港府「做到像屎一樣」卻毋須問責。公民黨郭家麒稱，港澳辦、中聯辦先後換人，最希望下一個離任者是林鄭月娥。