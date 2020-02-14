建制料張曉明「降半級」 問責修例風波

張曉明長期擔任港澳辦及中聯辦職務，今次由主任變副主任，然而「正部級」職級不變。港區全國人大代表田北辰稱，在內地官場，官員由部門「一把手」變成「二把手」做法較怪，認為安排某程度上反映張與中聯辦前主任王志民一樣，要為反修例風波處理不當問責。港區人大代表葉國謙稱，中央今次人事調動或考慮到香港局勢「搞得不好」，但觀乎中聯辦主任駱惠寧亦兼任港澳辦副主任，認為是屬架構調整。

仍屬正部級 「未如王志民守水塘」

有建制陣營核心認為，中央昨先後公布湖北、武漢、港澳的官員調動，都有問責意味，而對張曉明的問責是「好輕」，因他仍屬正部級、保留中央委員身分，從這角度而言不算降職；但官銜上由港澳辦主任變副主任，有「降半級、打手板」意味，但失誤未有如早前王志民被免職中聯辦主任後，調任至中共中央黨史和文獻研究院副院長，後者予人感覺是「守水塘」。不過另有資深建制派認為張曉明留在原有部門更尷尬，「本來做公司主席，現降為行政總裁」。

劉兆佳：夏「兼職」 張仍擔要角

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，張曉明長期處理港澳問題，不時撰文演繹中央對港政策，中央亦需要有人支持港澳工作，加上夏寶龍仍是「兼職」而非全職出任港澳辦主任，相信張曉明在中央對港政策上仍扮演重要角色。時事評論員劉銳紹稱，張曉明仍為正部級官員，在中國政治文化上非嚴重懲罰，意味北京仍需張的人脈，相信其未來角色是「有實務，無實權」。

張曉明多年來都在港澳系統工作，曾是港澳辦前主任廖暉的秘書。2014年10月1日，時任中聯辦主任的他被問到金紫荊廣場國慶升旗禮出現示威時，回應稱「太陽照常升起」。