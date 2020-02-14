習親信夏寶龍曾主政浙江 拆教堂十字架釀流血衝突

【明報專訊】67歲的夏寶龍曾當中小學教師，1972年起轉入仕途，在家鄉天津任官職逾30年，官至市委常委。2003年被調任浙江省，為時任省委書記習近平副手（見表），被視為習的親信。夏寶龍任內爭議事件包括2013年力推「三改一拆」，逾2000間基督教堂的十字架或建築被毁，引發流血衝突。香港天主教正義和平委員會陳樂信表示，觀乎夏寶龍仕途發展，分析他當年打壓宗教行動「絕對不是沒有中央首肯的」。沒直接港澳工作經驗的夏寶龍在浙江工作期間亦時有機會接觸拜訪港澳人士，曾至少兩度來港拜訪鄉議局。
團體料未必直接影響港教會
夏寶龍2013年在浙江省推行「三改一拆」，原意整改舊區和拆除違法建築，其間卻有官員以違章建築為由拆毁教堂和十字架。據《亞洲週刊》之前報道，整場運動有逾2000間基督教堂的十字架甚至是整座建築物被拆，引發多宗流血事件。關注事件的維權律師張凱2015年8月被溫州警方帶走，「認錯」後獲釋返回內蒙老家。
2017年，原獲外界看好有望在中共十九大更進一步的夏寶龍，轉任全國人大環境與資源保護委員會副主任，也未躋身中共十九屆中央委員；2018年他成為全國政協副主席兼秘書長，再次出乎外界預料。
陳樂信說，有人指浙江強拆運動僅為個別官員問題，但觀乎夏寶龍仕途及近年全國宗教打壓有增無減，夏寶龍當年打壓宗教行動「絕對不是沒有中央首肯的」，但相信夏寶龍兼任港澳辦主任，未必直接影響香港天主教。本報向聖公會教省秘書長管浩鳴、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機查詢對夏寶龍的看法，截稿前未有回覆。
不時晤港蘇浙社團 兩訪鄉議局
夏寶龍於浙江工作10多年間不時接觸香港蘇浙社團人士，包括全國政協常委唐英年；他亦有南下香港，如2010、11年兩度來港拜訪新界鄉議局。