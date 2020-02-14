習親信夏寶龍曾主政浙江 拆教堂十字架釀流血衝突

團體料未必直接影響港教會

夏寶龍2013年在浙江省推行「三改一拆」，原意整改舊區和拆除違法建築，其間卻有官員以違章建築為由拆毁教堂和十字架。據《亞洲週刊》之前報道，整場運動有逾2000間基督教堂的十字架甚至是整座建築物被拆，引發多宗流血事件。關注事件的維權律師張凱2015年8月被溫州警方帶走，「認錯」後獲釋返回內蒙老家。

2017年，原獲外界看好有望在中共十九大更進一步的夏寶龍，轉任全國人大環境與資源保護委員會副主任，也未躋身中共十九屆中央委員；2018年他成為全國政協副主席兼秘書長，再次出乎外界預料。

陳樂信說，有人指浙江強拆運動僅為個別官員問題，但觀乎夏寶龍仕途及近年全國宗教打壓有增無減，夏寶龍當年打壓宗教行動「絕對不是沒有中央首肯的」，但相信夏寶龍兼任港澳辦主任，未必直接影響香港天主教。本報向聖公會教省秘書長管浩鳴、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機查詢對夏寶龍的看法，截稿前未有回覆。

不時晤港蘇浙社團 兩訪鄉議局

夏寶龍於浙江工作10多年間不時接觸香港蘇浙社團人士，包括全國政協常委唐英年；他亦有南下香港，如2010、11年兩度來港拜訪新界鄉議局。