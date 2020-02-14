政協副主席兼掌 港澳辦升格 張曉明調職副主任 泛民關注中央欲直接理港事

劉兆佳：提升職能應對港動亂

劉銳紹：夏寶龍與港交集少，利執行

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央要提升中聯辦、港澳辦的角色及職能應對香港動亂，故需由政治地位更高、能力更強的人領導，意味香港問題已不止於內部繁榮穩定，而是涉國家安全層次。時事評論員劉銳紹稱，夏寶龍、駱惠寧以往與香港交集不多，必須聆聽指示，有利國家主席習近平執行其政策。

國務院昨公布免去張曉明的港澳辦主任職務，改任港澳辦「分管日常工作的副主任（正部長級）」。

駱惠寧傅自應兼港澳辦副主任

同發改委 「1副國3正部」架構罕見

港澳辦由「副國級」的夏寶龍掛帥，加上張曉明、駱惠寧、傅自應3名正部級的副主任，意味港澳辦整體升格。除了有「小國務院」之稱的國家發改委，這是唯一擁有「1副國配3正部」的部委。香港回歸初期的港澳辦主任廖暉也是副國級幹部，但他是先做了6年港澳辦主任，再於2003年起兼任全國政協副主席7年。

特首林鄭月娥發聲明表示歡迎夏寶龍兼任港澳辦主任，相信在他領導下，港澳辦會繼續支持港府工作，全面及貫徹落實「一國兩制」，推進香港各方面發展，確保香港長期繁榮穩定。

消息：三家一體化領導 解「龍頭」問題

有了解今次職務變動的人表示，今次調整顯示中央更重視港澳工作，港澳工作體制有重大調整；過去港澳辦和兩個中聯辦之間由「中央港澳工作協調小組」互相協調工作，但調整後協調小組和小組辦公室職能變成領導職能。港澳辦作為小組辦公室會實體化、職能升格，由國家領導人兼任；三家（港澳辦及兩個中聯辦）實現一體化領導，有利前後方協同，解決回歸以來3個港澳事務機構由誰牽頭的老問題。

全國僑聯副主席盧文端認為，由屬副國級的夏寶龍兼任港澳辦主任，反映中央高度重視港澳問題，調動是將港澳辦升格，對香港是好事。國家主席習近平出任浙江省委書記時，夏寶龍為其副手，是習的親信；而過去港澳辦主任由正部級官員出任，與其他省市部門協調時，「其他人未必聽」，現時港澳辦主任由領導人兼任，相信容易指揮協調；港澳辦日常工作由張曉明處理，相信在重大問題上則由國家領導人協調、處理。盧續說，過往中聯辦、港澳辦屬平級，今次調動明顯是由港澳辦統一領導。

夏無港事經驗 譚耀宗：不受固有影響

全國人大常委譚耀宗說，由國家領導人級的官員領導港澳辦，反映中央更重視港澳政策，而港、澳中聯辦主任均兼任港澳辦副主任，相信3個部門在互相配合上會做得更好。就夏寶龍未曾涉足港澳政策，譚認為熟悉港澳情况的張曉明仍在港澳辦，夏未曾處理港澳事務，在管理上或會有新思路，不受固有影響。

港區人大代表、行政會議成員葉國謙認為，中聯辦、港澳辦新任負責人不少都有長期地區執政及危機處理經驗；相信與香港近大半年出現的問題引起中央重視有關。

民主派會議召集人陳淑莊稱，近月人事調任可見中央或有意直接處理港澳事務，而夏寶龍過去在內地拆十字架雷厲風行，日後北京手段會否更硬仍是未知數，港人應保持警惕，勿認為換人便有改變。

明報記者

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