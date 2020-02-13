葵聯居民大會後 12人「非法集結」被捕

被問哪些證物涉非法用途 警：諮詢律政司

葵青警區刑事助理指揮官姚永勤表示，前晚10時許，警方接報有人在葵聯邨空地外集結及叫囂，衝鋒隊到場截查12人，搜出通訊機、手套、頭盔、防毒面具、印有「急救」字眼反光背心、印有「光復香港時代革命」字眼旗幟等，被捕者介乎14至28歲，其中6人報稱學生。他說，被捕者中無人有急救員資格，亦無搜出急救用品，部分人居於上址附近。被問到哪些證物可作非法用途，姚稱如有人在非法集結中使用這些物品，警方「會考慮這罪名」，但最後是否起訴，「當然會諮詢律政司的意見」。

另外，前晚9時許，上址約400米外有人用雜物堵塞馬路，事件中無人被捕。兩事件將一併調查，交由葵青警區重案組1隊跟進。

前晚在場的葵青區議員譚家浚稱，居民大會完結後街坊散去，半小時後他收到消息稱有人被警員截查，他沿路折返時未見有堵路，路旁亦不見有雜物。據他了解，不少被捕者當時在葵聯邨一公園聊天，大部分人身上沒有袋。

（武漢肺炎）