教局問失去課時 調節暑假安排

教育局其後補充，稱會考慮學校在停課時推動「停課不停學」情况，了解學生失去的學習時間，以考慮未來如何調節暑假安排，意味可能會推遲放暑假。

楊潤雄指危中有機 展電子學習優勢

楊潤雄稱，有家長擔心子女停課賦閒在家；有些擔心家課會否太多等，呼籲學校以保持學生學習動力和興趣，以及不增加學生、家長壓力為原則，按班級為各科訂立每周網上學習計劃，又稱相信「危」中有「機」，疫情可讓學界進一步發揮電子學習的優勢。

教育局表示，會評估學生失去的學習時間，以考慮未來如何調節暑假的安排，又重申疫情尚在發展中，有關復課日期仍待進一步評估。

學生連同新年假，已連續第四周沒上學。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，近日相繼有大學宣布延遲面授課堂，期望教育局下周公布最新上學安排，好讓學校及早計劃。張勇邦稱，該校月初訂立3階段學習安排，下周進入第三階段，教授下學期知識。他稱，考慮到各教師「不是個個明星老師，可能有人不想上鏡」，故主要錄音教學「聲音導航」。他稱，考慮今次停課時間或再延長，計劃在網上學習加入更多互動原素。

（武漢肺炎）