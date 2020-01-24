銀髮遊行追究CSI口罩去向

七旬翁：來港58年未見施政如此惡劣

參與遊行、現年71歲的周伯伯表示，他從內地來港58年，從未見過政府施政如此惡劣離譜，「口罩咁少嘢都做唔好」，他又質疑，民間團體如香港眾志都可以從外地採購10萬個口罩供應港人，為何政府做不到。他坦言，沒期望參與遊行能帶來改變，但至少可以渲泄不滿。

同樣71歲的陳婆婆專程由元朗居所往中環參與遊行，曾當車衣女工的她表示，因一直未能購到口罩，遂用餐巾毛巾自製可重用口罩，「夜晚黑洗，朝早用」；雖然女兒曾向她提供口罩，但被她拒絕，因女兒一家也不夠用。她說自己靠生果金維生，家人亦非富有，難以負擔高價口罩，批評政府沒做好管制。有途人向陳婆婆送上口罩，她欣然接受，隨即拆包使用。

除銀髮族外，亦有年輕人參與。14歲讀中二的曾同學表示，其母是醫護人員，曾治理一名因「搶口罩跑得唔夠快」而跌倒、遭途人踩傷的婆婆，他對此感心痛，同情長者遭遇，故參與遊行。

（武漢肺炎）