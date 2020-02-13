在家工作少人送花 花店情人節訂單減九成

市民會於情人節前預先訂購花束，記者昨到旺角花墟，仍有不少市民戴上口罩，特意前來購買鮮花給另一半。花店負責人劉小姐稱，今年情人節鮮花花束銷情「很差」，「今年全行都叫救命」，她說該店已減少訂貨，只訂去年三成鮮花貨量，免「損手爛腳」。她稱，自新年後內地昆明部分花卉市場沒有營業，令貨源緊張，故轉入口價格較貴的歐洲及肯亞玫瑰，平常11支外國進口玫瑰售價約880元，昨只售680元，並減50元運費，又加入更多襯花令賣相更美觀，惟仍難以吸引顧客，至今只有約10張情人節送貨訂單。她形容現時「進退兩難」，「做（生意）須蝕錢做，不做又支不了薪」。

另一間批發及零售鮮花的花店店長梁小姐說，以往情人節前花店會擠滿客人，客人會趁午膳時間「聯群結黨」前來「格價」，但現時只有數名花店客人前來取貨。她又說，本年銷情慘淡，已推出九折優惠給情人節訂花客人，惟因港島大部分公司職員在家工作，少了人訂花送上門，訂單量比去年少了約三分之二，目前送貨訂單多以九龍區工廈為主。

自助餐隔枱坐

職員代夾食物

另外，疫情影響下餐飲業情人節生意同受打擊。本報昨以顧客身分致電受歡迎的酒店及餐廳查詢訂座，尖沙嘴海景嘉福洲際酒店咖啡廊只有三分一座位訂單，如提前訂座預繳全費則有八五折優惠，並因應疫情讓客人選擇可「隔枱坐」，即兩枱食客中間會隔一張空枱；以往須提早數月訂座的灣仔自助山亦尚未滿座，昨仍有兩成座位；灣仔的君悅酒店咖啡廳則只剩下數張空桌，而職員稱因顧客憂慮，自助餐改由職員代為夾取食物。

餐飲業受創 「根本無人外出」

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，本年情人節生意或是「歷年最差」，預計西餐廳及酒店當晚生意額或跌逾一半，不少餐廳顧客已取消當晚訂座或退訂，「寧願兩口子在家訂外賣」。他又稱，曾見有餐廳送口罩以吸引市民光顧，但「根本無人外出」，起不到太大作用。

（武漢肺炎）