見物資運抵駿洋邨 議員料徵千伙檢疫

數十居民遊行反對徵用 防暴警戒備

區內居民多次表達反對駿洋邨被徵用作檢疫中心，昨日在火炭工業區一帶，數十名市民發起火炭「和你lunch」行動，在區內高舉標語及叫口號遊行，示威者高呼「還我駿洋邨，拒變隔離營」口號，遊行開始前有防暴警察戒備，遊行期間警方一度舉藍旗警告，最終遊行人士和平散去。

根據麥梓健向本報提供的照片，可見有關單位內放置摺枱、椅、風扇、電熱水壺等物資，有單位外亦貼上「單人牀」標籤，大廈地下大堂則有一批座地風扇、椅等物資。麥梓健表示，見到有紀律部隊義工協助運送物資，相信稍後會搬牀褥入內。他說火炭居民擔心區內保護措施、駿洋邨保安系統等，並要求房屋署盡快交代等候上樓居民需等多久才可入住，以及有何補助。

駿洋邨共有5幢大廈，提供逾4800個單位，當中駿逸樓較靠近工廈區。

本報曾向食物及衛生局查詢，局方回應時僅提供向沙田區議會提交的介紹文件。文件中稱會盡量使用坐向與現有民居較遠的單位，並強調檢疫中心有執法、醫護人員24小時當值，受檢疫者未有書面許可不能進出檢疫中心，進出時亦會以專車接送等。

（武漢肺炎）