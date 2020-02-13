康美樓07室一戶拒撤 當局續游說 倘堅拒離開 張竹君未交代進一步行動

房署入屋查喉管「應無問題」

長康邨康美樓07單位共有34戶，除了兩戶有確診患者，衛生防護中心已安排31戶逾100人入住檢疫中心，但仍有一戶家庭拒絕離開，昨早有衛生署人員登門勸喻，康美樓地下停泊一輛白色小巴，食環署職員到場清潔消毒。據記者現場觀察，康美樓出入口未有封鎖，門外有4至5名保安駐守，康美樓地下的南青衣綜合家庭服務中心關閉，附近亦有餐廳暫停營業。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，康美樓暫無新確診個案，其中一個07單位的住戶仍拒絕撤離，涉及一名長者及其家人，當局仍在游說，但長者不太明白情况，不願離開住所。不過，張未有交代若該住戶堅持不離開，當局會否採取進一步行動。

當區民建聯區議員梁嘉銘質疑，前日凌晨政府稱要立即疏散，但至昨仍有居民未撤離，有住戶對此感到擔憂，希望政府安排檢查整幢大廈單位的喉管及為居民檢查身體。衛生防護中心建議長康邨的住戶，現階段在使用浴室時不應打開窗或開抽氣扇。

隔離夫婦入住翠雅山房 滿意環境

居於康美樓高層07單位的包氏夫婦，前日入住美孚饒宗頤文化館「翠雅山房」，兩夫婦均對隔離營環境感到滿意，包先生說，醫護人員每日分兩次為他們量體溫。包太則稱，唯一不滿意飯菜送到房間時已冷掉，她又提到前日有醫生到場詢問各人身體狀况，「隔5呎問你有無發燒流鼻涕，啲醫生好似好驚」。同樣入住「翠雅山房」的梁先生亦滿意隔離營環境，但他說當局前晚派員向他收集住所鑰匙，惟至昨日仍未通知他檢查結果。

地下服務中心 6職員檢測呈陰性

另外，社署回應稱，該署曾向康美樓地下的南青衣綜合家庭服務中心全部26名職員了解健康狀况，並要求當中6人入院接受檢測，結果均對新型冠狀病毒呈陰性反應。

明報記者

（武漢肺炎）