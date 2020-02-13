稱公屋改建普遍 房委委員：缺人手靠舉報

倡曾改動廁所間隔住戶申報

根據房署現行機制，公屋單位糞渠、污水渠直筒屬「甲類」設施，房署不准住戶改動；污水渠分支、潔具隔氣則屬「乙類」設施，住戶若改動需事前以書面向房署申請。不過，申訴專員公署2017年曾批評，房署一直不重視住戶違規改動設施的問題，即使發現違規個案，署方跟進亦不積極，認為會間接助長違規改動之風。

房委會委員柯創盛稱，公屋住戶改動單位喉管、廚廁設施等情况普遍，但房署礙於人手，只靠投訴或舉報跟進違規個案，較少主動巡查。他認為，房署應主動檢視各屋邨排污喉管，並優先檢視Y2型屋邨，以及有確診和隔離個案公屋單位的喉管，而針對舊式屋邨污水渠設於室內，房署應研究將污水渠改置室外。

另一委員招國偉稱，現行機制下房署發現住戶違規改建會要求還原，若住戶不從可被扣分，房署亦有權入屋強制還原工程。房屋署稱，住戶未經批准，不能改裝單位渠管，否則可能違反建築物條例。

（武漢肺炎）