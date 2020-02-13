廚廁合一亂駁喉 劏房戶：污水倒流 20呎空間沒排氣管 團體憂一戶出事多戶感染

明報記者 黃俊鋒

目前全港有近9.3萬劏房單位，居住近21萬人，不少舊樓劏房居住環境惡劣。居於葵涌區舊樓劏房逾8年的何太，一家三口包括5歲兒子每日生活於約70呎劏房內，其中廚房及廁所共存，沒任何間隔，每日煮飯和如廁均在同一個僅約20呎空間解決。現場所見，坐廁連接一條糞渠，但不見有排氣管，廚房鋅盆則連接另一條污水渠流出屋外。

一家三口剩10餘口罩 梘粉水洗重用

何太稱，有定期在去水位倒漂白水防疫，但坐廁卻不時出現氣泡或污水，亦常嗅到異味，憂慮病毒容易散播。她說現時全家僅餘10多個口罩，只能慳住用，她會以梘粉水清洗用過的口罩，晾乾後重用，新口罩則留給丈夫和兒子，因兒子患濕疹及氣喘，平日盡量要他到戶外，「劏房環境對他皮膚和呼吸不好」，坦言面對疫情只能過一日算一日。

工程師：渠口互駁增傳播風險

資深土木工程師倪學仁審視該廚廁影片後，認為改建情况差劣，廚廁共存已違反建築物條例，加上廚房正面面對坐廁，易引起交叉感染，而廚房鋅盆連接的喉管沒安裝反虹吸管，易令異味傳入屋。他觀察到坐廁連接的糞渠污迹斑斑，相信接駁口出現滲漏。

倪學仁指出，坐廁需接駁至公用污水渠，但不少劏房坐廁是後來加建，未必符合接駁渠口高度，有業主會選擇加裝氣泵及增加支渠抽走便溺，再接駁至公用污水渠，故劏房渠口多數互相接駁，一旦有人染病，病毒散播風險亦較高。

建築師關兆倫說，不少劏房無向屋宇署入則，屬非法改建，相信很多劏房廁所未按規例加裝U形聚水器或反虹吸管，單位去水直入公用污水渠，在無裝隔氣設備下，病毒易沿渠道進入劏房散播。

葵涌劏房居民大聯盟成員姚冬梅稱，舊樓劏房每間距離極近，人口密度高，加上廁所和渠道接駁手工差，易成播毒缺口，她曾接獲不少劏房戶反映坐廁常湧污水，或洗手盆現氣泡等問題，促政府加強支援基層住戶。

何鉅業：無窗裝抽氣扇反送病菌入屋

測量師學會前會長何鉅業稱，因部分劏房無窗，住戶會裝抽氣扇，可能增加病毒傳播風險，例如抽氣扇若面向衛生欠佳的天井，病毒細菌或隨風抽入屋內。他說，劏房常見廚廁合一間隔，喉管接駁手工差，加上面積小、空氣不流通，病毒及細菌易散播，呼籲住戶詢問業主單位水渠有否安裝隔氣彎管。

（武漢肺炎）