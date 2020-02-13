呈報準則或漏網 私醫「自保」停流感快測

20患者曾求診私家 最多3次

不少專家要求改呈報準則，但衛生防護中心維持曾到湖北、內地醫院，或接觸過確診者，再加上肺炎、發燒或呼吸道徵狀等病徵，才需呈報。本港至昨日有50人確診，35人為非輸入個案或其密切接觸者，其中一人曾到政府普通科門診求診，其餘34人中20人曾向私家醫院或私家醫生求醫，求診次數由1次至3次不等，其中4人曾求診3次。

張竹君：倘改準則 會好多好多

衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，現時「困難之處」是不少患者年紀大，病發初期病徵似流感，且病情反覆，但難以改呈報準則，「發燒、有呼吸道病徵的人，所有都要呈報，一日就會好多好多」，醫管局亦無地方可隔離所有人。醫管局早前擴闊「加強化驗室監測計劃」，住院肺炎個案會做測試，張說正商討會否擴至門診。

有私醫拒診感冒病人

家庭醫生林永和指出，按呈報準則，有人會擔心隱形患者到處走，但他認為人數不多。他透露，有私家醫生拒診傷風感冒病人，他會自行評估風險，符呈報條件為最高風險，會即轉介；若病人在有確診者地方居住或返工，為「少少高風險」，會仔細查問有否戴口罩、常洗手等，再決定做法，例如建議病人留家。林又稱，現時診症會戴口罩、穿保護衣及眼罩，但物資有限，每天只用一個口罩，保護衣要重複用，並暫停為病人做流感快速測試，因此舉難免打噴嚏和咳，可致飛沫散播診所。

居於藍灣半島的教會職員曾到聖保祿醫院門診求醫，該院稱會追蹤及隔離與確診者有緊密接觸的人，並已清潔。

（武漢肺炎）