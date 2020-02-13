防護衣緊絀 新東停非緊急內窺鏡

醫管局昨回覆稱，在對抗疫情在未來數周將進入關鍵時刻，公院將在未來四周逐步調整非緊急服務及非必要服務，以集中人手及資源應對疫情挑戰。該局一直密切留意保護裝備庫存，1月初已加快訂購，部分已於2月初陸續到達。

沈祖堯表示，胃鏡、腸鏡、氣管鏡等檢查，患者或會咳嗽、打噴嚏等，產生飛沫，故醫護要穿全套保護裝備，且每為一名病人檢查就要換一套，為減保護衣物用量，公立醫院需縮減非緊急的內窺鏡檢查，威院近期亦已暫停非緊急的內窺鏡檢查。

醫協倡定統一口罩用量指引

馬仲儀引述醫管局代表指出，醫管局現有防護裝備緊絀，最欠缺是PPE，需用PPE的非緊急服務要取消或延期，當中包括內窺鏡，把PPE留給隔離病房、深切治療部及麻醉科部門同事。她建議局方制定統一用口罩數量指引，「不要一間醫院一日兩個，一間一日3個」。

她又說，會上曾討論「washout period（清洗期）」，醫管局人力資源主管彭飛舟稱個別醫院人手不足，但可從工作安排方面着手。不少醫護關注的500元住宿津貼，她引述高層稱，雖然申請津貼條文要求多，但實際批出會寬鬆處理；醫管局將啓用一個內聯網，定期公布防護物資數量、臨牀照顧病人指引，或提供各酒店住宿優惠詳情。

醫局新內聯網 公布物資數量

另外，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在記者會說，會緊密檢查裝備用量，盼醫護審慎使用，並表示明白同事關注口罩數量，會抱「用得其所」原則，「合理就會安排給同事使用」。

（武漢肺炎）