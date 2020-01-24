SARS裝備更缺 醫護N95掛牆重用

逢伊戰全球缺貨 認不理想

2003年SARS在港爆發，其中威爾斯親王醫院有多名醫護感染。沈祖堯說，當時正值伊拉克戰爭爆發，由於擔心戰爭中會用生化武器，供應商將大量N95口罩運送到伊拉克，故全球都很難買到N95，其他防護裝備短缺情况亦較現時差，「當時我向大家（醫護人員）講，就算醫院提供不到（防護裝備），我都會用部門儲備的錢出去買給大家，因為很難要求醫生、護士自己出去『撲』（防護）衣物」。

他憶述，當時醫護要節省口罩，每次離開病房時，會將戴過的N95口罩擺放在紙袋，掛在病房門口，並在紙袋寫上自己名字，下次進入病房時重新戴上，「好像賣麵包一樣」；當時每人每日最多用一個N95口罩，部分同事第二日仍繼續重用，直至口罩弄濕。

「昔比今差 是否即不應吵？」

不過，沈祖堯認為重用口罩不是理想做法，最好是每次除下都換一個新口罩，「以前比現在差，是否代表現在就應該不要吵？我們現在應準備得比當年好。我相信現時確實已比以前好，但是否滿足到醫護人員需求是另一回事，但醫護亦要體諒醫院未必真的拿得出（所要求數量的裝備）。」

他又說，物資短缺下要善用裝備，例如若能設指定診所，將有發燒等徵狀的疑似患者集中在一起檢疫，相信能節省防護裝備用量。

（武漢肺炎）