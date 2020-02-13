沈祖堯：港檢疫鬆散 旅遊史欠把關 遭通緝兩人尋回 政府：考慮進一步行動

明報記者 畢嘉敏

政府本月8日起實施強制檢疫，由內地抵港、及抵港前14日曾到內地者須家居隔離檢疫，但部分人抵港後沒全時間留在指定地點，政府於10日公布兩人失聯要發通緝令，其後在每日的疫情記者會一直沒交代進展，至昨晚才發稿稱警方已聯絡他們並錄取口供，政府會考慮進一步行動。

緬甸機上量體溫「嚴過香港」

沈祖堯認為，本港的強制檢疫措施鬆散，靠接受檢疫者自律並不可靠，「（入境者）接受家居隔離，但仍可以出來行來行去，這樣的隔離有無用呢？」他又指本港對入境者旅遊史把關不足，他日前曾到緬甸，周二（11日）回港，由於航班不是由內地抵港，他回港時不需填健康申報表，但非內地來港航班中，仍可有人在過去14日曾到內地，若有內地客到泰國旅遊再飛來港，已能避檢疫。相比之下，他飛抵緬甸仰光機場時，有穿著保護衣的人員登機為乘客逐一檢查體溫，「好像那邊的檢疫比香港更嚴格」。

指定診所應選偏遠地

政府計劃在各區設指定診所接收病情輕微的病人，但遭到居民反對，引發連場衝突。沈祖堯說，市民的擔心有原因，而政府亦應解釋得清楚一點。他認為，指定診所理想選址是設在較偏遠地方，例如度假村，若要設在市區，亦不應太接近民居、商場等人流密集的地方；此外，若指定診所會提供其他門診服務，則應將武漢肺炎疑似患者與其他求診者完全分隔，包括用不同出入口、患者在診所內走動的路線也不能有重疊，否則或會出現交叉感染。

沈估計，需半年至一年才有針對新病毒的疫苗，即使日後有疫苗，但若社區已爆發到一定程度，打疫苗速度遠低於病毒傳播速度，疫苗效用會很低，故有疫苗亦不代表可控制疫情。他又說，病毒傳染力和嚴重性有關，以往SARS和MERS患者徵狀較嚴重，故較容易堵截，但新病毒傳染力很高，患者未必有明顯病徵，難以察覺，故今次疫情更難控制，情况較SARS更令人擔心。

病徵輕較SARS難堵

政府失信措施難推

經歷過SARS一役，沈祖堯認為，現時社會氣氛與2003年很不同：「當時社會比較齊心，希望一齊抗疫、打贏這場仗，今日大家覺得要靠自己保護自己，對政府的信任度較當年低，故政府推行任何措施更困難。」他說，要打贏這一仗，各方都有責任，政府在堵截源頭、不讓更多染病者來港等方面責無旁貸，醫護有責任做好醫護工作，而市民亦有責任，若從疫區返港，有責任自我隔離。

指醫護士氣差 盼先同心抗疫

至於醫護工業行動，沈祖堯說，盼醫護可先同心協力抗疫，其他事之後再討論。他說，面對今次疫情，醫護士氣較SARS時低，除因裝備不足問題，亦因為政府源頭堵截做得不夠、全球感染新病毒的患者數目較SARS多，以及今次疫情勾起不少人對SARS的傷痛回憶。被問現時抗疫氣氛較當年差，會否感到失望，沈說：「不說了，大家有目共睹。」

（武漢肺炎）