兩測陰性 港25歲患者留醫10天出院 打邊爐患者再一同事確診 病發期旺角北京樓上班

服利巴韋林蛋白酶抑制劑

上周二（4日）確診、留醫瑪嘉烈醫院的25歲香港男子（第18宗個案）昨出院，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，患者住院期間獲安排輔助治療，並處方紓緩上呼吸道的藥物、利巴韋林及蛋白酶抑制劑（Kaletra），接受兩次病毒測試均呈陰性反應，病情穩定，故安排他出院，一周後覆診。她又說，患者無服用高濃度類固醇，相信不會出現2003年SARS康復者骨枯的副作用。

至於有何出院準則，何婉霞稱患者要接受兩次至少相隔24小時的新病毒測試，需呈陰性反應。另外，若患者臨牀情况穩定及好轉，會視乎臨牀表徵有否消除，例如再沒發燒、咳嗽或喉嚨痛等，也會諮詢衛生署。她預計另有數名病人可陸續出院，但仍要接受測試。

臨牀情况穩定 一周後覆診

被問到兩次病毒測試是否足夠確保患者完全康復及沒播毒風險，何婉霞指出，大部分患者潛伏期是3至7日，若兩個測試呈陰性，與國際標準一樣，認為此出院指標合適。對於有內地康復者被發現肺部有殘留病毒，她說「要在影像上有改變需要時間」，若要X光片中肺部「完全黑晒」，非出院的國際標準，一般會安排康復者覆診照X光。

至於康復者有何要注意，何婉霞建議最好留在家，避免到人多地方，若外出就需戴口罩，注意手部衛生。

昨新增確診是一名51歲男子，居於青衣長安邨安濤樓，過往健康良好，潛伏期內無外遊。他2月3日發燒，2月4日向私家醫生求診，獲發病假，翌日留家，但2月6至9日繼續戴口罩上班，至2月10日到廣華醫院求診，昨轉送伊利沙伯醫院。

該患者是「打邊爐家族」最先確診者的55歲二姨的同事，均在旺角新世紀廣場的北京樓廚房工作，兩人曾一起用膳。新確診者的同住妹妹都出現病徵，將接受隔離。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另有5名員工與患者在同一區域工作，會安排接受檢疫，其中兩人曾不適求診，對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。

涉邊爐家族 100人醫學監測

根據衛生防護中心最新資料，大年初二打邊爐後爆發集體感染的家族，累計11名成員確診。連同另外兩名被「二代傳播」的患者，13名相關確診者至昨天有28名緊密接觸者，需接受醫學監測者多達100人。

（武漢肺炎）