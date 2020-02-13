港婦滯鄉村 3歲兒氣管藥恐用盡 「政府要我們死光才接回港？」

一周一人代全村出外買餸

范先生一家四口，現時只有他在港，他的太太與兩子1月12日到湖北紅安縣探親，原定1月29日返港，但武漢23日早上「封城」，太太身處的鄉村有居民自行堵路。他轉述妻子說上周村中規定每周一次每戶派一人出外買餸，本周已變成整條村每周一次派一人買餸；太太每周支付的餸錢由以往約400元人民幣漲至600元人民幣。

在港丈夫寄藥不果 託衛署助送

范先生最擔心的是幼子有氣管敏感、間中氣喘，現僅餘小量藥物。他上周透過順豐速運寄出150個口罩及氣管藥，但包裹只送到村附近的高速公路站，太太無法往取貨，他向入境處及衛生署求助，港府人員隔天致電其妻子了解。

范先生周一將兒子的藥送到衛生署，託衛生署幫助送藥，又說「多留一天，就危險多一天」，希望港府有幫助滯留武漢港人回港的具體時間表，否則難叫人放心。

（武漢肺炎）