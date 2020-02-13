滯湖北10港人確診 議員轟港府瞞疫情 最小12歲 兩家庭全部中招

數度提滯鄂港人 無說確診

政制及內地事務局長聶德權上月底說有1300名港人在湖北，香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢上周四（2月6月）在facebook稱有2000港人在湖北，特首林鄭月娥上周六提及將送藥給滯留湖北港人，各官員全無提及滯留港人染病；至《信報財經新聞》昨凌晨報道，至少兩名滯留港人確診。

醫院缺牀 染疫者在家隔離

求助駐武漢辦 協調後送院

據政制及內地事務局周二（11日）發給武漢亞心總醫院的信，請求安排確診的李姓港人入住該院，以便與確診父親同留醫。武漢亞心總醫院職員回覆本報說，李母染了新病毒，隨後李父亦染病，「因特殊時間一牀難求」，李父只能在家隔離，2月7日晚9時李父呼吸困難，不住院後果不堪設想，李先生感無助，向駐武漢辦和省港澳辦求救，幾經協調院方為李父安排到牀位，並已脫離危險期，現於深切治療部，而李先生則於11日入院，現在普通病房治療。

涉3家庭現於武漢恩施

政制局：地方禁患者離開

政制及內地事務局沒交代何時得悉滯留港人確診，局方昨午發稿稱，政府近日收到內地相關單位通報及駐武漢經濟貿易辦事處通知，得悉10名港人涉3個家庭在湖北確診，其中7人在武漢、3人在恩施；短時間內安排了6人入院，其餘4人自行到醫院，情况大致穩定。據局方回覆，他們為6男4女，年齡由12歲至65歲，當地政府不准感染新病毒者離開。

經民聯及公民黨均要求港府包機接滯留者回港，政制局稱從疫區回港屬高風險安排，港府一直審慎評估公共衛生風險和實際可行方案，特別是尋覓有足夠容量的檢疫點，在這方面，社會支持十分重要。局方說現時在湖北的港人求助個案逾1000宗，涉及2000多人，分佈逾30個城市。

張竹君：事主非衛署管轄範圍政制局駐武漢辦跟進

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，中心會接收廣東及國家衛健委通報港人確診，但沒回應何時收到滯留湖北港人確診的通報。被問為何一直沒公布湖北有港人確診，她說該中心關注相關個案需否在港追蹤調查，該10名確診者在內地居住及確診，相關者在內地的需要非衛生署管轄範圍，會由政制局及駐武漢經貿辦跟進，若有藥物需要，衛生署會協助。

保安局前局長黎棟國接受有線新聞訪問說，若留在武漢的港人想回港，港府應安排包機，但政府要向航空公司租用一架客機，而空勤人員對飛內地亦有恐懼，且要考慮當地機場營運及接待能力。

趙恩來籲政府包機接回港

郭家麒：函聶德權無回覆

公民黨議員郭家麒稱不可能一天內爆出10宗滯留者確診，直指政府瞞疫。他稱周一已去信聶德權要求協助滯留武漢港人返港，未獲回覆，認為基於人道立場，港府應盡快派包機送他們回港，否則是見死不救。聯絡過8名滯留港人的工黨荃灣區議員趙恩來稱滯留者感絕望及無助，港府應包機分階段撤走港人。

明報記者

（武漢肺炎）

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