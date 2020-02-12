港鐵指疫情嚴重影響客量 董事局：監察財務

【明報專訊】港鐵昨日公告，因武漢肺炎肆虐，政府分階段關閉與大陸的邊境口岸，加上政府及部分商業機構容許僱員在家工作及學校延遲復課，旅客及香港境內本地休閒往來人數顯著減少，本地鐵路服務乘客量受到「嚴重負面影響」。董事局將繼續監察公司財務狀况及業務前景，適時刊發進一步公告。
屯馬線一期周五通車 九鐵須付4.65億
屯馬線一期（大圍站往來啟德站）周五（14日）通車，港鐵公布財務安排，稱與九廣鐵路公司及政府簽訂經修訂營運協議、補充營運協議及兩年的補充服務經營權協議，訂明適用於屯馬線一期的營運及財務要求，包括九鐵因應屯馬線一期向港鐵支付4.65億元，但不會影響港鐵每年向九鐵支付7.5億元定額付款。
按照經修訂營運協議，港鐵因應九鐵系統營運所得收入，即首75億元以上的35%，每年向九鐵支付非定額款項，包括港鐵收取或保留的屯馬線一期車費實際收入，包括但不限於電訊及小賣店租賃業務。港鐵預期可從營運屯馬線一期取得商業回報，產生正面的現金流量淨額及淨利潤。
在訂立屯馬線一期的補充服務經營權兩年期到期前4個月，港鐵將與九鐵及政府獨家磋商，令屯馬線二期補充服務經營權協議條款與屯馬線一期的條款一致，讓港鐵可從營運中取得一定的商業回報率。若最終經營權在兩年期結束，又未能夠就屯馬線二期達成協議，九鐵可在毋須付款下取回屯馬線一期的所有資產。