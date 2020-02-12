港鐵指疫情嚴重影響客量 董事局：監察財務

屯馬線一期周五通車 九鐵須付4.65億

屯馬線一期（大圍站往來啟德站）周五（14日）通車，港鐵公布財務安排，稱與九廣鐵路公司及政府簽訂經修訂營運協議、補充營運協議及兩年的補充服務經營權協議，訂明適用於屯馬線一期的營運及財務要求，包括九鐵因應屯馬線一期向港鐵支付4.65億元，但不會影響港鐵每年向九鐵支付7.5億元定額付款。

按照經修訂營運協議，港鐵因應九鐵系統營運所得收入，即首75億元以上的35%，每年向九鐵支付非定額款項，包括港鐵收取或保留的屯馬線一期車費實際收入，包括但不限於電訊及小賣店租賃業務。港鐵預期可從營運屯馬線一期取得商業回報，產生正面的現金流量淨額及淨利潤。

在訂立屯馬線一期的補充服務經營權兩年期到期前4個月，港鐵將與九鐵及政府獨家磋商，令屯馬線二期補充服務經營權協議條款與屯馬線一期的條款一致，讓港鐵可從營運中取得一定的商業回報率。若最終經營權在兩年期結束，又未能夠就屯馬線二期達成協議，九鐵可在毋須付款下取回屯馬線一期的所有資產。

（武漢肺炎）