公主號全船仍隔離 港客：兩日沒服血壓藥

共同社：長者及長期病患可先落船

鑽石公主號郵輪目前累計確診個案增至135宗，約3600名乘客和船員被強制隔離至本月19日，2600多名乘客中，八成為60歲或以上。據日本共同社引述政府消息人士報道，政府容許長者和長期病患乘客先落船。非牟利醫療監督研究所表示，患慢性疾病長者若在狹窄的船艙內限制活動，壓力會加速健康惡化，「將更易受病毒感染及有生命危險」。

據郵輪公司資料，船上有262港人。民主黨立法會議員黃碧雲昨致電仍在船上的港人苗太，苗太表示，船員每日為乘客派探熱針、口罩、手套和水，要求他們隔數小時探熱一次，如體溫超過37度須通知。苗太形容生活未有太大不便，但藥物安排較遲，自己曾兩日沒服用血壓藥，亦擔心有未發病的船員繼續服務乘客會增加感染風險。

有6名親人仍在船上接受隔離的韋女士表示，家人介乎30至74歲，擔心確診個案增加或令14天隔離期不斷延長。黃碧雲稱，收到約18名港人求助，當中有人因未能適時收到血壓、抗排斥藥等，她建議港府派包機接載港人回港隔離。

保安局：已促日方提供協助

保安局回覆稱接獲港人求助，包括要求協助盡快回港或提供藥物。入境處已向郵輪公司及其當值醫生反映，並透過大使館及經貿辦要求日本當局提供藥物及協助。入境處和經貿辦會繼續與日本外務省及郵輪公司保持密切聯繫，提供協助。

（武漢肺炎）