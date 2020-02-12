劏房糞渠多無U形隔氣 團體憂成播毒隱患

修渠師傅：近半劏房廁直渠

倒幾多水都無用

葵涌劏房居民大聯盟義工、本身為修渠師傅的陳先生表示，接近一半劏房廁所是直渠，沒有U形聚水器，無隔氣作用。他直言劏房戶「倒幾多清水和漂白水都無用」。他舉例曾到訪「一劏八」的單位，業主提供獨立廁所，把一條污水渠改裝供4戶共用，「A房洗澡，污水會倒流到B、C、D房」，並稱病毒容易透過渠管傳至相鄰單位，為病毒社區爆發隱患。

廁渠入牆住戶難目測檢查

大聯盟成員吳堃廉補充，不少劏房廁所渠管安裝於地台或牆身之中，劏房戶難以目測檢查內裏有否U形聚水器，亦甚少劏房戶懂得保養排污系統，較難防疫「自救」。

六成住戶憂環境易染病毒

大聯盟今年1月29日至2月6日以電話訪問107名葵青區劏房或天台屋住戶，60%住戶擔心劏房居住環境易感染病毒。另有85%受訪者稱只有14日口罩存量，有32%表示會重用。

百歲嫗沒口罩不敢出門

有基層缺口罩市民向區議員求助。56歲余女士患有第四期肺癌，平均每月到瑪嘉烈醫院覆診兩次。她表示，上月曾因缺乏口罩，向醫院改期延遲抽血檢查；其後她「翻箱倒籠搵到一個」，才安心入院覆診。她說自己免疫力低，且不時出入醫院，又缺口罩，心情徬徨。獨居的寶珍婆婆今年101歲，因為腳患需撐拐杖，無法排隊買口罩或購入食米，現唯有減少出門，只待在家吃通粉、麵條和腐乳。

協助上述個案的荃灣區議會主席陳琬琛批評政府抗疫不力，令弱勢社群受苦。他說荃灣區議會1月通過撥款約90萬元，製作防疫物資包，內有口罩及空氣清新機等，派發予區內有需要居民。

（武漢肺炎）