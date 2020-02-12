理大研1小時驗武漢肺炎：港府無資助 仍盼港先用

被問會否採用

衛生署：定期檢視檢測方法

對於香港會否採用，衛生署發言人回覆稱，會根據最新科研的證據，定期檢視和改良新型冠狀病毒的檢測方法。

一次測40病原體

理大團隊從2015年開始研發系統技術，至今耗資數千萬。研發的系統，由「全自動快速檢測儀」及「多重微流檢測元件」組成，可用於即時基因檢測（POCT），檢測及區分引起呼吸道疾病的病原體，包括新型冠狀病毒肺炎。醫護人員須從患者身上抽取樣本，再放入微流體試劑盒及分析儀，其後系統會「一站式」檢測及分析（見圖），1小時內可獲取多達40種病原體的檢測結果。系統曾進行少於100次的臨牀樣本測試，當中包括兩次新型冠狀病毒肺炎的臨牀樣本測試，均可準確檢測。

項目研究團隊理大創新及科技發展總監兼應用生物及化學科技學系客座教授劉樂庭表示，現時公立醫院每次測試約2至3種病毒，坊間個別檢測技術則可測試約20多種病源，但其研發系統則可同時測試40種病源，未來更可擴展至80種，「可說是現時最廣泛的檢測系統」，認為有助醫護人員及早診斷病源以提供合適治療，且系統使用微流體技術及生產工程技術，令成本大幅下降至每次測試200至300元。

深圳有意投資 料半年後可用

參與研究的澳門科技大學醫學院院長霍文遜表示，團隊均為本港頂尖科學家，「辛辛苦苦5年研發的項目，我們得到的（香港）政府資助是『零』」。

劉樂庭稱，理大曾向港府申請資助失敗，深圳市政府卻有意投資生產，霍文遜補充︰「它（系統）會寫着『Made in China』，而不是『Made in Hong Kong』。」團隊稱，若深圳市政府資金到位，半年可在港使用。縱未得港府的支持，但劉樂庭認為，系統屬香港自發研發的技術產品，團隊「責無旁貸」，「第一件事當然讓港人先用，這是必須及絕對的」。

明報記者

（武漢肺炎）