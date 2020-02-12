陳肇始民望新低 近六成人予林鄭零分

【明報專訊】香港民意研究所昨日公布新一輪官員民望調查結果，特首林鄭月娥評分為20.3分，民望淨值為負68個百分點，與兩星期前分別不大；但有58%受訪者給她零分，比例是她上任以來新高。司局長中，政務司長張建宗及主責處理疫情的食物及衛生局長陳肇始民望淨值均見上任新低，前者為負47個百分點，後者為負35個百分點；陳肇始的民望跌幅達11個百分點，是眾局長中最多。
香港民研在2月3至6日，以電話隨機訪問了1001名18歲或以上香港市民。3名司長的民望淨值都為負數，張建宗民望淨值較上次調查跌6個百分點，評分為22.9分。
13名局長中，不獨陳肇始，商務及經濟發展局長邱騰華、財經事務及庫務局長劉怡翔民望淨值亦見新低，邱為負18個百分點，劉為負9個百分點。研究所主席鍾庭耀表示，有說疫情是政府提升民望的機會，但由反修例風波的「政情」，轉為「疫情」，都見不到有官員民望上升。
工聯會建議全民派1萬元
另外，工聯會成員昨與財政司長陳茂波會面，立法會議員麥美娟引述陳茂波稱財政預算案能如期在本月26日公布。他們建議政府向全民派發現金1萬元，應對疫情，購買口罩等防疫物資。政府早前提出成立的百億防疫抗疫基金，工聯會建議撥出款項，如僱員因要在高危地區工作而染上新型冠狀病毒，若勞工保險不包，則由基金負責。