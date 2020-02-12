陳肇始民望新低 近六成人予林鄭零分

香港民研在2月3至6日，以電話隨機訪問了1001名18歲或以上香港市民。3名司長的民望淨值都為負數，張建宗民望淨值較上次調查跌6個百分點，評分為22.9分。

13名局長中，不獨陳肇始，商務及經濟發展局長邱騰華、財經事務及庫務局長劉怡翔民望淨值亦見新低，邱為負18個百分點，劉為負9個百分點。研究所主席鍾庭耀表示，有說疫情是政府提升民望的機會，但由反修例風波的「政情」，轉為「疫情」，都見不到有官員民望上升。

工聯會建議全民派1萬元

另外，工聯會成員昨與財政司長陳茂波會面，立法會議員麥美娟引述陳茂波稱財政預算案能如期在本月26日公布。他們建議政府向全民派發現金1萬元，應對疫情，購買口罩等防疫物資。政府早前提出成立的百億防疫抗疫基金，工聯會建議撥出款項，如僱員因要在高危地區工作而染上新型冠狀病毒，若勞工保險不包，則由基金負責。

（武漢肺炎）