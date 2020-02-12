不規管口罩價 葉劉稱政府混淆視聽

稱限價也可令商人有合理利潤

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀昨批評，政府稱管制口罩價格無助增加供應是混淆視聽，能否採購到口罩和本地價格是兩件事，限制價格也可讓商人有合理利潤，例如供應商和零售商可各賺10%，長遠應考慮是否將酒精搓手液等防疫物品列為儲備商品。她又說，行會已決定現時已進入「公共衛生緊急狀態」，不明白政府為何未有說清楚。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近期口罩供應量逐步回升，但商會不掌握具體數字，部分人將入口的口罩免費派給有需要的人，故市民或會覺得零售的口罩數目較少。他說，東南亞部分國家已限制出口口罩，供應商要向歐洲及南美洲國家採購，現時口罩入口價格比以往貴了5、6倍，市民以為是藥房抬價，他形容藥房是「食死貓」。

他又稱若按葉劉淑儀建議，供應商和零售商各賺10%，零售價會較現時市面上的價格更貴。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基不認同管制口罩零售價，他稱有商戶是從外地零售商購入口罩再運至香港，導致成本上升，若管制零售價會削弱進口誘因，適得其反。

（武漢肺炎）