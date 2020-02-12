林鄭：封關已無意思 不管口罩買賣 議員批「乜都唔做」 學者質疑後知後覺

明報記者

政府上周六（8日）起推行強制檢疫措施，要求抵港前14天曾往內地者遵守「檢疫令」，家居隔離14日。林太昨出席行政會議前會見記者，被問是否都不考慮封關時，稱強制檢疫措施已大大減低入境人士數字，現時入境者絕大部分為港人，過去3日每日經陸路入境的內地人只得數十人，「我覺得這個所謂封關的說法已經是沒有意思了，因為我們的效果已經做到將跨境人流減到最低」；再封關只是封了貨運及港人回港需要。

根據入境署數字，前日（10日）經陸路抵港的內地旅客共66人、港人則有1269人；經機場抵港的內地旅客有766人。

不關娛樂場所 要市民減聚會

林鄭冀各界「忍耐一段時間」

早前有「打邊爐家族」集體感染武漢肺炎，林太昨稱所有市民要着意減少社交接觸，冀各界配合「忍耐一段時間」。但被問到會否關閉卡拉OK、戲院等娛樂場所時，她稱暫無意強制關閉，因香港是自由社會，亦相信大部分營運商已採取強力預防措施以防止感染，認為已足以預防。

何栢良：應即時檢控違反檢疫令者

至於須遵守強制檢疫者，林太稱若故意違反檢疫令，定會考慮檢控（見另稿）。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府應就有關個案即時提出檢控，讓社會知道違反強制檢疫令後果會很嚴重，否則措施形同虛設。

陳凱欣：現時措施力度不足

郭家麒：林鄭歪曲封關意思

對於政府近日防疫措施，立法會議員陳凱欣稱，政府現時或希望減低市民恐慌，但在「打邊爐家族」集體感染個案出現後，政府應更高調提醒市民聚會會有風險；在郵輪爆發疫症後，政府應提醒市民警惕、預防下一波爆發，認為現時力度不足。

公民黨郭家麒則批評，政府近日是「什麼都不做」，對於封關，他稱儘管現時內地旅客較少，但難保日後深圳疫情再惡化，會有更多人來港，並批評林太將封關歪曲成封鎖貨運，令人誤會封關意思。

馬嶽質疑關康文設施不關娛樂場

中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，政府近日措施予人感覺不一致，舉例若要減少兩地交流接觸，最應做便是封關，惟政府卻「擠牙膏式」；他並質疑，政府關閉大會堂、康文署等設施，惟同時私營娛樂場所仍可營運，「其實是否鼓勵人群聚集？」他並批評政府未見防疫準備，予人感覺後知後覺，舉例經歷SARS後，政府今次應能預見口罩等物資會被搶購，惟卻未見危機感。

（武漢肺炎）