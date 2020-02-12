護協接力工業行動 促醫局按標準供罩

護協主席李國麟會後公布，委員以47票對13票，通過接力發動工業行動，並以57票贊成、3票反對，通過周四起發起「保護你」工業行動，要求醫管局必須遵守感染控制措施及標準，即每天向住院病人提供兩個口罩，病牀尾要有酒精搓手液，每天向每名護士提供最少4個外科口罩及4套防護衣，並向Dirty team的護士提供兩個外科口罩、兩個N95口罩、4套防護衣、眼罩和面罩。

李表示護協有3萬會員，當中三分之二在醫管局工作，若護士未能取得合標準的保護物品，可致電協會舉報，協會不排除發動第二波工業行動，但澄清從沒計劃罷工。

另外，約30名「醫護罷工苦主大聯盟」成員在會場外抗議，高呼「良心何在，追究到底」、「支持警察」等，有途經市民與聯盟成員對罵碰撞，需警調停。

回應工業行動 醫局籲慎用裝備

醫管局發言人回覆，呼籲謹慎使用保護裝備，又稱公立醫院保護衣存倉量共有約220萬件，外科口罩則約有1600萬個，保護裝備庫存約足夠一個月使用。

（武漢肺炎）