醫護自保自備N95 憂染病礙索償 防護裝備剩1月存量 醫局文職限日用1口罩

明報記者

為控制裝備用量，醫管局建議員工按指引用裝備。據威爾斯醫院的《個人防護裝備建議》，普通科門診一般病人診症室醫護只需戴外科口罩，分流站和發燒病人診症室則要用護目鏡、N95口罩、黃色保護衣和即棄手套等；而在住院區域，普通病房做非霧化醫護程序只需外科口罩，接收懷疑或確診病人的隔離病區，則需穿面罩、N95、藍色保護衣、即棄手套及頭帽等。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏昨表示，醫管局現有1600萬個外科口罩及220萬套保護衣物，以最近一周用量計算可用一個月。莊說，前線醫護一日會用4至6個口罩，醫管局已要求文職及後勤每日用1個，亦建議部分在病房工作的員工每日用兩個，她說會彈性處理，例如若口罩弄髒也可更換。

傳口罩存量僅夠5日

聯合：未包已派裝備 定期添補

多間公院口罩供應引起關注，據讀者提供一份聯合醫院防護裝備存倉量圖片，該院多種防護裝備存倉不足一月，其中外科口罩5000多盒，夠用5日。院方回應稱，數字反映當時庫存，不包括已派送到各臨牀部門的裝備，強調院方有足夠裝備，會定期向醫管局添補，醫院亦沒限制高風險程序時的防護。此外，醫護界亦流傳，屯門醫院內科醫生每7天只獲發7個外科口罩。屯門醫院發言人表示，沒硬性規定醫護每日可用口罩量，部門得悉後已即更正不恰當的口罩發放方式。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨稱，醫管局防護裝備現存量是按2009年豬流感用量計算，儲存3個月用量，今次疫情防護裝備用量較當年大增，她認為醫管局最初錯判疫情。她又說，部分醫護自己買N95口罩和防護眼罩，擔心一旦染病會因用了自備裝備而影響索償。前線醫生聯盟主席冼建文亦稱，有同事自備口罩和酒精搓手液，擔心自備裝備影響法律責任。

林志釉：法律不清晰 料不礙索償

本身是律師的病人政策連線主席林志釉稱，使用自備裝備會否影響索償，法律上不清晰，但他認為只要做法不過分，相信對索償影響不大。大律師劉日成亦稱，若醫管局沒充足裝備，除非醫護使用自備裝備會較不使用或重用裝備更差，否則相信不會影響醫管局應負的責任。

新地32萬口罩捐醫局社福機構

職工盟主席吳敏兒說，為員工提供合適裝備是僱主責任，她建議打工仔若認為裝備不足要及時向僱主提出，並保留對話內容，日後如要索償可作證據。此外，新鴻基地產表示，近日向醫管局捐贈28萬個口罩，亦向數間社福機構捐贈約4萬個。

（武漢肺炎）