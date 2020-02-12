稱傳染鏈未斷 個案會續增 袁國勇：仍處圍堵階段 有排未認輸

袁國勇認為本港抗疫初期做得非常好，但有輸入個案後「開始跟不上」。被問及全面封關是否已無意義，他說應付疫情首要是控制源頭，現時跨境人流減少，但此前一定已有個案輸入本港。他說愈早將關口人流減至最低愈好，但認為需理解政府困難。

本港於今年1月中後期出現確診個案，首10宗確診為輸入個案或其密切接觸者，至2月初開始出現本地個案，部分源頭不明，過去一周多個群組更爆發集體感染。對於目前是否已社區爆發，袁國勇認為，即使有一宗確診，亦屬社區爆發，但何謂「社區大爆發」則無明確答案。他認為，當衛生署已無法逐個追查確診個案的密切接觸者，「就覺得是去到一個階段，大到我們無辦法去做圍堵政策」，或是當醫院已無法負擔大量病人到急症室求醫或出現病房爆發，「就真係大爆發」。

倘疫情爆發超負荷 改用緩解策略

不過他說上述定義「大爆發」的參數會隨時間及情况改變，舉例現時公院隔離措施比2003年SARS更好，但今次病毒傳播力則很強。

疫情初期會圍堵病毒，隔離受感染或懷疑受感染者，但疫情爆發至超負荷便要用緩解（mitigation）策略。對於何時要進入緩解，袁國勇說觀乎現况與隔離設施等，現階段仍處圍堵階段，「有排未去到要認輸，未有咁快住」。他說即使最終策略轉至緩解，亦非落敗，最重要香港是最後一個宣布需改用紓緩策略的地方，「我們是最少病人數目，最少人死，最少醫生護士感染，如果能夠做到這樣已很好」。

他說未完全切斷傳播鏈前，確診個案會增加，但暫未出現醫院、酒店及如2003年淘大花園的爆發，呼籲勿太快悲觀，「大家要用樂觀心態，但勿盲目樂觀，最重要每個人要盡本分」。他呼籲市民齊心，保持個人衛生，減少聚會，防止疫症社區蔓延。

（武漢肺炎）