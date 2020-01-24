教會職員中招 病發日赴140人崇拜 打邊爐家族青衣康美樓現第二代傳播

明報記者

在小西灣循道衛理聯合教會禧恩堂傳道的59歲確診男子，有長期病患，居於藍灣半島第3座。他在2月2日發燒、咳嗽及氣促，6日看私家醫生，9日到聖保祿醫院門診，10日入東區醫院。衛生署表示，男子入院前曾出席教會小組及聚會，其間有戴口罩。

教會：出席者多有戴口罩 未有人須隔離

循道衛理聯合教會昨回覆本報稱，患者本月2日出席有140人的崇拜，全部工作人員及絕大部分出席者均戴口罩；男子至入院前另曾出席一次5人聚會及一次10人教會課程，教會暫未有人須隔離或檢疫。禧恩堂已暫停本月崇拜及所有聚會；其他堂會聚會則維持，並提供網上直播，但會暫停兒童、少年、長者等聚會和活動。

禧恩堂位於小西灣衛理中學，校長藍正思表示，教會設獨立辦公地方，加上學校停課，僅少數教師回校，沒與患者接觸。他稱為令師生安心，學校會全面消毒，及關閉至下周二。

青衣長康邨康美樓方面，昨有5名人出現病徵，測試結果均呈陰性。袁國勇昨表示，周五或會再做測試，若07號單位居民無徵狀，便可回家度情人節，「這是好最預測」。但如有人在隔離時確診，其單位排氣管亦沒改裝或漏氣，就必須重新調查，居民亦要隔離14日。

居於康美樓A307室的62歲女子前日確診，同住兒媳昨均確診，三人中兒子最早病發，1月30日發燒、咳嗽，並於當日、3日及5日看過兩名私家醫生；媳婦在2月2日發燒、咳嗽及喉嚨痛；前日最先確診的62歲女子則在本月3日病發。媳婦新年曾到田灣邨田澤樓向75歲父親拜年，其父於本月3日病發，至昨確診，他沒到過康美樓，屬第二代傳播。

康美樓患者不同住「親家老爺」感染

打邊爐家族亦出現家庭以外的第二代傳播，最先確診男子的父親的60歲清潔工女同事昨確診。她在男同事病發後3日（2月1日）咳嗽，2日向私家醫生求診。她居於鴨脷洲利東邨東平樓，同住的兒子、媳婦和孫女沒出現病徵。

打邊爐家族成員 酒樓同事中招

此外，打邊爐家族的22歲表弟日前確診，水務署昨確認他為外判員工，於2月6日到3間海水抽水站維修，同行兩名員工正檢疫；署方已消毒抽水站。據悉，家族內52歲三姨的丈夫在灣仔陶源酒家點心部工作，酒樓昨起關閉14日。55歲二姨於旺角新世紀廣場北京樓廚房工作，其一名同事昨初步確診。

其餘兩宗確診，包括一名71歲、有長期病患男子，2月5日發燒、咳嗽及氣促，其在將軍澳寶林邨寶仁樓同住的妻子沒病徵。另一名66歲、有長期病男子，1月31日出現喉嚨痛，2月4日發冷及咳嗽，2月7日發燒，他在2月1日至10日看過兩名私家醫生，10日入屯門醫院，其同住於屯門良田村的妻子及母親沒病徵。

（武漢肺炎）