有康美樓07戶遲遲未走 「查詢無人答」

大部分住戶昨早7時前已由政府安排的接駁巴士接走，惟居於高層07單位的林太一家仍未撤離。她昨早8時許步出大廈，四出向政府人員查問需否撤離至檢疫中心不果。她向記者表示，與丈夫和兒子居於上址，深夜時有人拍門，但聲稱家人熟睡未有應門，至早上醒來才得悉事件，四出查詢撤離安排，無人能解答，於是返回單位收拾行李，看着電視等候安排；至傍晚6時半她一家三口仍在家吃晚飯，稱未見有人上門。

另一戶：昨早仍可周圍去

政府點知我冇事？

另一07單位住戶梁先生育有兩子女，並與要以輪椅代步的七旬母同住。他昨凌晨收到消息後，「半個鐘內執晒嘢走，唔夠膽叫小朋友瞓覺」，惟至昨早11時仍未收到指示撤離，而單位外無人員監察，「今（昨）早出門口可以周圍去，去返工都仲得」，批評政府安排有漏洞，「你點知我有冇事？周圍放我出去？」

袁先生一家六口居於康美樓，他昨凌晨1時受訪稱最壞打算是已染疫，估計當局會安排他接受醫學監察，「唔知自己有無事，費事惹到人」，若最後證實無感染，或仍會暫時搬離，「畀錢都要出去住」。

願接受監察 「費事惹到人」

居於康美樓高層07單位、70歲已退休的包先生說，接到妻子通知需舉家到隔離營，遂急急回家。他稱子女早已不在單位居住，他與太太無病徵，不太擔心會中招，但為免擴大感染，同意被隔離。

另一07單位住戶為獨居陳姓八旬翁，其子女特地前來陪同撤離。其子陳先生稱已收拾好，並向公司告假，準備陪同老父入營隔離；他認為政府的撤離安排太急，「人哋瞓緊覺，半夜三更點走啫？」他又質疑政府一早知悉疫情，「1月22日已經（有康美樓）第一宗確診」。陳伯女兒則稱老父行動不便，需長期服藥，「佢根本行動不便，點去隔離營啫？」她又說「老人家好抗拒走，隔離營係咩環境我又唔知」，批評政府安排太突然，需體諒獨居長者。

（武漢肺炎）