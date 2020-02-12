驗管3步加鼻嗅 滲水駁位鬆屬警號

何鉅業：喉管不宜掛物載重

何鉅業說，粗大的喉管為主要排污渠（糞渠），較幼身的喉管為排氣管，因冲廁時導致排污渠氣壓有變，需排氣管平衡氣壓，以免廁所的水也被冲走。他教市民檢查兩條喉管的3個步驟：

首先，觀察近天花板位置的排污渠及排氣管有否滲水、破裂或變形，由上至下觀察各個接駁位有否污水漬，清潔閥是否關好，扭動的接駁位有否鬆脫，若有，可徒手扭緊，但不宜大力（圖1）。

第二，觀察接駁坐廁的喉管位置（圖2）。市民可把鏡子放在渠底，留意冲廁後是否有水滴出，或喉管有否破裂。尤其排氣管的接駁位多以黏合劑或其他物料填充及密封，需留意該些物質會否因老化而現空隙。

第三，注意地台去水位（圖3）是否時常有水流入。因地台去水位連接樓下的U形聚水器，保持聚水器有水，形成水封，可隔絕污染物及病毒傳入家居。

他又提醒，喉管不宜載重，在喉管掛上重物易令喉管接駁位鬆脫或移位，導致泄氣或滲水；若廁所經常出現臭味或滲水，便是「警號」，建議市民日常需留意喉管狀況，發現有異樣應聯絡專業人士維修。

有多年渠務經驗的師傅亦教路，想知道喉管有無漏氣，最直接可以用鼻去聞；又稱如沒有改過喉管、有齊設備，正常是不會有臭味的。

（武漢肺炎）