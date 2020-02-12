驗管3步加鼻嗅 滲水駁位鬆屬警號

【明報專訊】青衣長康邨康美樓先後有確診個案，有專家指或涉低層單位廁所內與糞渠接駁的排氣管有關。面對疫情持續，市民應如何自保，尤其應該怎樣檢查廁所喉管，確保不會出現傳播病毒的風險？香港測量師學會前會長何鉅業和本報記者昨日到長康邨康豐樓其中一層的「07」單位，查看廁所喉管及設計。他認為喉管設計無問題，並教導市民日常檢查喉管3個步驟，包括留意喉管近天花位置有否滲水、接駁位有否鬆脫或變形、連接坐廁的喉管有無空隙等，一旦出現「警號」應盡快維修。
何鉅業：喉管不宜掛物載重
何鉅業說，粗大的喉管為主要排污渠（糞渠），較幼身的喉管為排氣管，因冲廁時導致排污渠氣壓有變，需排氣管平衡氣壓，以免廁所的水也被冲走。他教市民檢查兩條喉管的3個步驟：
首先，觀察近天花板位置的排污渠及排氣管有否滲水、破裂或變形，由上至下觀察各個接駁位有否污水漬，清潔閥是否關好，扭動的接駁位有否鬆脫，若有，可徒手扭緊，但不宜大力（圖1）。
第二，觀察接駁坐廁的喉管位置（圖2）。市民可把鏡子放在渠底，留意冲廁後是否有水滴出，或喉管有否破裂。尤其排氣管的接駁位多以黏合劑或其他物料填充及密封，需留意該些物質會否因老化而現空隙。
第三，注意地台去水位（圖3）是否時常有水流入。因地台去水位連接樓下的U形聚水器，保持聚水器有水，形成水封，可隔絕污染物及病毒傳入家居。
他又提醒，喉管不宜載重，在喉管掛上重物易令喉管接駁位鬆脫或移位，導致泄氣或滲水；若廁所經常出現臭味或滲水，便是「警號」，建議市民日常需留意喉管狀況，發現有異樣應聯絡專業人士維修。
有多年渠務經驗的師傅亦教路，想知道喉管有無漏氣，最直接可以用鼻去聞；又稱如沒有改過喉管、有齊設備，正常是不會有臭味的。