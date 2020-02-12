舊公屋室內喉管 改裝普遍成隱患 中招戶切排氣管未封妥 病毒入屋

【明報專訊】屬Y2型設計的青衣長康邨康美樓先後有同坐向的中層及低層住戶確診新型冠狀病毒肺炎，起因或涉與廁所接駁糞渠的排氣管滲漏有關。政府昨稱涉事307室曾更換坐廁，排氣管切斷後未妥善密封，病毒或經管道空隙滲入單位。有房委會委員關注目前數以十萬計樓齡較高的公屋單位，其排污喉管均在室內，且住戶改裝普遍，恐成病毒傳播缺口。
房屋署稱，未來兩三日將先檢查康美樓其他層數的07室，並為另外3個有確診個案的公共屋邨檢查單位有否改裝喉管。有立法會議員促房署徹查所有Y2型公屋的糞渠及排氣管是否妥當。
房署：若沒改裝 公屋污水系統安全
房屋署助理署長陸慶全昨證實，涉事307室曾改裝坐廁，連接的排氣管遭切斷，雖有用材料密封，但不穩固，或致漏氣。他強調，有關改裝屬違反《建築物條例》，會要求住戶還原排氣管，並稱於未來兩三日檢查康美樓其他層數07室喉管。
目前另有3個公共屋邨樓宇亦有確診個案，包括葵涌邨綠葵樓、碩門邨瑞碩樓及禾輋邨泰和樓。陸慶全稱，該3個屋邨的渠管是一柱式，會檢查確診個案單位樓上與樓下單位有否改裝。被問會否全面檢查其他公屋的排氣管，陸無正面回應，僅重申若沒改裝，公屋本身污水系統設計是安全，並呼籲住戶切勿胡亂改裝喉管，改裝前應先向屋邨辦事處查詢。
政府昨在社交平台「添馬台」發表兩名康美樓確診者所住單位內的排氣管，其中上層1307室患者的單位坐廁沒改裝，並接駁一條排氣管；但下層患者單位坐廁的排氣管曾遭改裝，見排氣管已被切斷，並用較鬆散的物料填封。政府強調康美樓設計符合建築物法規等。
測量師學會建築測量組副主席張文滔稱，排氣管作用是排出坐廁和污水渠內氣體，並設有「反虹吸喉」接駁至坐廁去水位，目的是維持氣壓平衡，以及阻隔糞渠內的空氣倒流，從而避免上層用戶冲廁後排水管產生「虹吸效應」（即抽走下層廁所的儲水），以免產生臭味和衛生問題。
袁國勇：康美樓U管情况好 籲勿恐慌
港大微生物學系講座教授袁國勇表示，暫時不能排除病毒透過接觸、飛沫抑或空氣傳染，但有理由相信低層單位的確診個案，或因廁所排氣管被不正常改裝，造成漏氣而感染。他稱，康美樓情况並非淘大花園SARS事件的翻版，又指當局檢查康美樓的U形隔氣管，情况較許多私樓好，相信問題或出於個別單位改裝，未必是系統性問題，呼籲公眾勿恐慌。他並籲市民勿隨便改裝廁所，若無故聞到臭味，屬於危險，應立即找專業人士檢查；又建議市民在喉管接駁位塗抹番梘水，再開啟抽氣扇，若有氣泡冒出，即喉管或未密封。
黃遠輝料住戶違規改裝普遍
申訴專員公署2017年曾發表報告，指房署沒妥善跟進公屋租戶違規改動單位個案，批評房署執法不嚴。房委會資助房屋小組主席黃遠輝昨日表示，不少住戶為美觀或不同原因，會為單位做小型改裝工程，包括更改喉管，一般未有意識要先向房署申請，相信違規改建情况普遍，擔心成為病毒傳播缺口。
房委委員促查Y2型公屋渠管
何鉅業：喉管破損增播毒風險
房委會委員尹兆堅則促請房署先徹查所有Y2型設計公屋的糞渠及排氣管，以釋疑慮；另一委員招國偉建議，政府應先抽查長康邨單位，了解排氣管是否有滲漏。
測量師學會前會長何鉅業表示，舊式公屋設計的廁所喉管多藏於室內，若喉管保養得宜，可使用20至30年；但若喉管有破損，而室內喉管通風又較差，就會增加傳播病毒風險，故應保持廁所乾爽，以及留意喉管黏合劑會否老化，令排氣管泄氣。
明報記者
（武漢肺炎）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676