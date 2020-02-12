舊公屋室內喉管 改裝普遍成隱患 中招戶切排氣管未封妥 病毒入屋

房屋署稱，未來兩三日將先檢查康美樓其他層數的07室，並為另外3個有確診個案的公共屋邨檢查單位有否改裝喉管。有立法會議員促房署徹查所有Y2型公屋的糞渠及排氣管是否妥當。

房署：若沒改裝 公屋污水系統安全

房屋署助理署長陸慶全昨證實，涉事307室曾改裝坐廁，連接的排氣管遭切斷，雖有用材料密封，但不穩固，或致漏氣。他強調，有關改裝屬違反《建築物條例》，會要求住戶還原排氣管，並稱於未來兩三日檢查康美樓其他層數07室喉管。

目前另有3個公共屋邨樓宇亦有確診個案，包括葵涌邨綠葵樓、碩門邨瑞碩樓及禾輋邨泰和樓。陸慶全稱，該3個屋邨的渠管是一柱式，會檢查確診個案單位樓上與樓下單位有否改裝。被問會否全面檢查其他公屋的排氣管，陸無正面回應，僅重申若沒改裝，公屋本身污水系統設計是安全，並呼籲住戶切勿胡亂改裝喉管，改裝前應先向屋邨辦事處查詢。

政府昨在社交平台「添馬台」發表兩名康美樓確診者所住單位內的排氣管，其中上層1307室患者的單位坐廁沒改裝，並接駁一條排氣管；但下層患者單位坐廁的排氣管曾遭改裝，見排氣管已被切斷，並用較鬆散的物料填封。政府強調康美樓設計符合建築物法規等。

測量師學會建築測量組副主席張文滔稱，排氣管作用是排出坐廁和污水渠內氣體，並設有「反虹吸喉」接駁至坐廁去水位，目的是維持氣壓平衡，以及阻隔糞渠內的空氣倒流，從而避免上層用戶冲廁後排水管產生「虹吸效應」（即抽走下層廁所的儲水），以免產生臭味和衛生問題。

袁國勇：康美樓U管情况好 籲勿恐慌

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，暫時不能排除病毒透過接觸、飛沫抑或空氣傳染，但有理由相信低層單位的確診個案，或因廁所排氣管被不正常改裝，造成漏氣而感染。他稱，康美樓情况並非淘大花園SARS事件的翻版，又指當局檢查康美樓的U形隔氣管，情况較許多私樓好，相信問題或出於個別單位改裝，未必是系統性問題，呼籲公眾勿恐慌。他並籲市民勿隨便改裝廁所，若無故聞到臭味，屬於危險，應立即找專業人士檢查；又建議市民在喉管接駁位塗抹番梘水，再開啟抽氣扇，若有氣泡冒出，即喉管或未密封。

黃遠輝料住戶違規改裝普遍

申訴專員公署2017年曾發表報告，指房署沒妥善跟進公屋租戶違規改動單位個案，批評房署執法不嚴。房委會資助房屋小組主席黃遠輝昨日表示，不少住戶為美觀或不同原因，會為單位做小型改裝工程，包括更改喉管，一般未有意識要先向房署申請，相信違規改建情况普遍，擔心成為病毒傳播缺口。

房委委員促查Y2型公屋渠管

何鉅業：喉管破損增播毒風險

房委會委員尹兆堅則促請房署先徹查所有Y2型設計公屋的糞渠及排氣管，以釋疑慮；另一委員招國偉建議，政府應先抽查長康邨單位，了解排氣管是否有滲漏。

測量師學會前會長何鉅業表示，舊式公屋設計的廁所喉管多藏於室內，若喉管保養得宜，可使用20至30年；但若喉管有破損，而室內喉管通風又較差，就會增加傳播病毒風險，故應保持廁所乾爽，以及留意喉管黏合劑會否老化，令排氣管泄氣。

明報記者

（武漢肺炎）

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