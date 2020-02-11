赴那打素問物資 區議員與護士爭執

有護士落淚 那打素報警

那打素醫院發言人回覆查詢稱，昨午有數名大埔區議員擅自到院內不同部門向前線員工查詢個人防護裝備使用情况，影響服務運作及造成醫護、病人困擾及不安，對此表示遺憾，並已報警處理。發言人重申在緊急應變級別下，除恩恤原因外，所有公立醫院已暫停探訪。醫管局至截稿前沒有回覆。

到那打素醫院問物資的包括新民主同盟周炫瑋，大埔民主聯盟陳振哲、文念志，以及獨立譚爾培、姚躍生。周炫瑋表示，早前有醫護人員反映物資不足，昨日大埔區議會開會，民政署未有安排會議室或秘書處服務，醫管局亦無派員出席，有區議員希望了解前線醫護情况，遂前往那打素視察，逗留約半小時，接觸清潔工人、保安員及護士等，主要是詢問物資是否足夠。

區會主席：會提醒同事

周炫瑋承認，有醫護人員期間較緊張、希望他們盡快離開，眼科診所有護士較為激動並呼喚保安，承認雙方「有少少爭執」，他強調明白現時為緊急時期，無意阻礙醫護救人，只是希望查詢裝備問題。他並稱，有區議員希望會見院方高層，惟對方稱高層人員忙於處理疫情。

大埔區議會主席關永業稱不在場不便評論，但任何突擊視察都應盡量不滋擾醫院運作，「會同同事講留意番」。李國麟說，現時為緊急應變級別，醫院應不可有訪客，「唔好搞人哋，病房一對12個」，但認為若醫護願意回答，也不是什麼問題。

（武漢肺炎）