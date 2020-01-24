每日上載試卷 余近卿學生家中考DSE模擬試

樂善堂余近卿中學昨日起開始中六模擬試，副校長文可為稱，老師將試卷檔案放在Google Classroom（雲端平台），每日早上8時半開放一科試卷，學生完成後拍攝答案，在晚上9時前上載。他稱，不設網上答題，因希望學生書寫答案，訓練考試速度；又考慮到學生在家未必可列印答題紙，故特別調節試卷格式，讓學生以單行紙、白紙等答題。文可為稱，曾有老師提出一次過將試卷放上網，但或令學生「隔兩天才做」，難保持考試感，「份卷有時限，每日做要按時做，鬥心會大一點」。

陳朱素華老師網上解說常見錯誤

宣道會陳朱素華紀念中學中六生新年前完成DSE模擬試，校長鄺永燊稱，學校將已批改的試卷上傳網上平台，亦有老師整合常見錯誤向學生解說，全部網上進行，學生大多留家溫習。他又稱，全校班主任亦會緊密地聯絡學生，了解他們的需要。

（武漢肺炎）