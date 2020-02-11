英華小學網上學習 老師視像教體藝 師生網上聊天 閒話家常解憂

示範畫畫 學生在家跟住做

以往網上學習，大多學校將教材及功課上載上網，讓學生參考和完成。英華小學趁是次疫情加強網上教學，其中視藝科教師伍家麟將自己示範畫畫的片段上載到學習平台，讓學生在家都能跟着一起畫。但他說，授課時學生不在身邊，較難即時得知他們是否掌握所學，所以他更跟足學生每一步，當學生完成作品至某一階段，便可拍照傳給他看，伍家麟再給予意見改進，他從而得知學生在每個階段的學習狀况。

除了上課，各班班主任亦借網上平台，平日隔晚與學生即時文字聊天。該校小六班主任陳樹雄說，有學生說未知第三次升中呈分試會否取消，為此感擔心；亦有人因長時間留家感到沉悶，陳樹雄在聊天時就鼓勵及安慰學生，希望為他們帶來正能量。他又說，在網上與學生聊天，較多時間閒話家常，了解彼此生活。

英華小學校長陳美娟說，網上教學無法涵蓋各科所有內容，所以會先教授課題中最重要及較難部分，亦會將課程「拆件」，讓學生有時間消化。她說，請教師現身教學的片段，是希望學生在家隔着熒幕都見到老師，拉近人際關係。陳美娟又說，停課期間不會讓學生花太多時間在功課上，以簡單習作為主，旨在讓學生保持學習，及在家過有規律生活。

作息自律 小食部現金券獎勵

亦有學校關心學生停課期間的作息，香港仔工業學校設計了「疫境自強生活作息時間表」，按時間表，學生早上9時起牀，有溫習、做帶氧運動、清潔家居、睡前閱讀時間等，如獲家長認可表現理想的學生，復課後學校會獎勵小食部現金券100元，校長沈明輝稱，同時希望助小食部度過經營困難時刻。

沈明輝說「時下很多學生都會打機，打到好夜，故藉獎勵計劃鼓勵同學好好作息」。他稱，學校設寄宿部，供全校三分之一學生寄宿，盼他們將寄宿期間所學的自律、照顧自己及他人等技能，在日常生活中運用，及維持有規律的生活。

教局：學校可按需要實踐電子學習

教育局稱，學校可根據其校情和發展需要，制訂校本實踐電子學習的計劃，並選用或編製合適的學與教資源。局方稱，近日有教師查詢如何做視像教學及網上評估等，已提供建議。

明報記者

（武漢肺炎）