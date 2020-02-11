房署：駿洋邨改裝無時間表 區議員批出爾反爾

房署：準住戶可選遷他邨

徐德義昨表示，短期可作檢疫中心的選址已徵用，因應出現愈來愈多本地個案，政府需設立更多檢疫中心。他稱，明白準住戶難處，但設立檢疫中心是希望保護市民，避免病毒在社區爆發；當局會首先使用駿洋邨距離民居較遠的單位。對於外界提出徵用酒店房間或郵輪，他說兩者室內空氣會不斷循環，不適合作檢疫中心。

駿洋邨共5幢大廈，提供逾4800個單位，當中駿時樓及駿湖樓較鄰近桂地新村；而駿逸樓及駿爾樓則較近工廈區。

議員：部分人已退租轉工

房署高級房屋事務經理李鳳玉昨在會上稱，暫未有駿洋邨改作檢疫中心的時間表，但署方向準住戶發出預配通知書時，已提醒未有確實入伙日期。她說，準租戶若希望搬遷至其他屋邨，署方會配合，但暫未有租金補償安排。

沙田區議員麥梓健稱，不少駿洋邨準住戶原定本月底取鎖匙，很多人已退租並轉區上班或上學，批評當局決定倉卒。另一區議員黃文萱會上播出特首林鄭月娥早前曾聲稱不考慮使用未來一年入伙的公屋作檢疫中心的錄音，斥責政府出爾反爾。沙田區議會副主席黃學禮批評，政府未有回答需徵用駿洋邨單位數目、選址準則等問題，堅決反對計劃。

會後，大批市民在會議室外手持標語向徐德義示威，大叫「撤回」計劃，亦有區議員堵塞出口，要求徐會見駿洋邨準住戶，情况一度混亂，多名防暴警員之後到會議室外，護送徐從後樓梯離開。

（武漢肺炎）