商戶派口罩 市民衝馬路搶籌

輪椅者險撞倒 盼政府供罩

在旺角砵蘭街，環球全域電訊有限公司下午1時派發1萬個印尼製口罩，每人限取10個。為免人群聚集，公司前一晚透過facebook預告在旺角派口罩，昨午12時半才公布確實地點。現場所見，口罩在下午1時半派發完畢，有數十人未獲發口罩，一度不肯離開，並以粗言喝罵職員。

輪椅人士吳先生和兒子昨早9時到旺角等候，成功取籌。吳先生說，有數百人提早「呆等」，在彌敦道一帶徘徊；收到網上通知時，有人「連跑帶跳」衝出馬路排隊，幾乎推倒他的輪椅。他表示，由於家中缺口罩，早前乘巴士時被司機要求下車，且傷殘人士不便在鬧市排隊，希望政府提供口罩。

另一邊廂，銀河工程集團下午1時在大角嘴必發道派籌，每人可取得5個加拿大製口罩。市民拿籌後，最遲可在晚上8時取貨，下午人流秩序較好。

撐林鄭參選婆婆今刪合照

患心臟病及糖尿病的七旬陳婆婆，昨身穿膠雨衣戴着口罩、墨鏡，排隊逾兩小時。她透露，曾支持林太參選特首，3年前和她合照，但最近一罩難求，對林太的民生政策感失望，更即場刪去兩人合照。她的女兒曾花400元購入一盒口罩，她認為買貴口罩「好陰功」，贊同政府規定藥房不可抬價。

70歲劉婆婆亦獲發口罩，她受訪時戴着兩個口罩，以布口罩包裹活性碳口罩。她說家中僅剩3個口罩，會以肥皂清洗活性碳口罩，吹乾後重用。被問到會否影響口罩功能，「我都無符」。

馬會行政總裁應家柏昨在晨課露面後表示，馬會已購入100萬個口罩，定於周末運抵，以供員工使用，並按存量在可行情况下派發口罩予員工家屬，亦會繼續搜購口罩，考慮把部分口罩提供給有需要非政府組織。

（武漢肺炎）