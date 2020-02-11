學者倡津貼口罩商 助市民購買

指立法建議不全面 難解缺供應

熊天佑表示，口罩並非私人產權的貨品，因是用於防疫，不同於食米或房屋；而擁有口罩者有「外界影響」（externality），他解釋：「只有50%的人擁有口罩，但另外50%沒口罩，前者都有可能被傳染，愈少人擁有口罩，疫情傳染程度就愈大。」他說，政府可能需要對口罩銷售商提供津貼，令市民在可負擔下擁有口罩。

質疑難釐定「抬價」

至於限制口罩價格，會否妨礙市場競爭？競爭事務委員會回覆查詢表示，《競爭條例》的行為守則是用以規管市場參與者的行為，不適用於為遵守法律規定而訂立的協議，競爭守則亦不適用於香港特區政府。

研究《競爭法》的港大法律學院副教授鄭建韓表示，抬價和囤積並不屬競爭法規管。不過，他質疑加價多少才算是「抬價」，而用何時的價格來比較才適合亦難以釐定，又反問「現時口罩供貨量少、入口少，商人賣貴啲是否正常？」

（武漢肺炎）