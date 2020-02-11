葉劉稱正研禁抬價囤積 3條例可引 指無助供應 政府：無計劃立法管口罩

葉太昨早在商台節目表示，《儲備商品條例》須透過發牌制度運作，未必趕及應付疫情，認為政府需另立緊急法例。她接受本報查詢稱，按《預防及控制疾病條例》第7條，食物及衛生局長可為「防止任何疾病、疾病的來源或污染傳入香港、在香港蔓延及從香港向外傳播；及預防任何疾病」的目的立例，規管口罩價格、囤積。她說《緊急情况規例條例》都能應用，惟正受司法挑戰，須克服法律困難。

大狀：《儲備例》難即用

《防控例》如緊急法

法政匯思召集人、大律師李安然認為，上述3條條例都有權力做到不准口罩抬價和囤貨，但《儲備商品條例》適合長遠口罩有穩定供應時用，如唯一的「儲備商品」食米，政府利用發牌制度運作，若將口罩納入儲備商品，需建立行政系統，未能立時使用；《預防及控制疾病條例》可視為限制於公共衛生緊急事態的「緊急法」。

至於限價會否干預自由市場和私有產權，違反《基本法》，李安然稱要視乎限價有否合理原因。他說即使立法限價限購和禁止囤積，若不規定口罩不可出口，「商人覺得被箝制營利空間時，或將口罩出口去其他地方」，亦有可能因營利空間減少，令人不做口罩生意。

公民黨黨魁楊岳橋稱，全球口罩供應不足才會推高口罩價格，政府能確保供應前，還建議立法針對供應去「加辣」是愚昧，限價並不鼓勵供應，商人或會考慮將口罩轉售予更有利可圖的地方。他稱，即使之後立法應該用《預防及控制疾病條例》，而非用正受司法挑戰的緊急法來「暗渡陳倉」。

楊岳橋：未確保供應 立法愚昧

政府昨晚出稿稱，在口罩短期供應仍緊張下，政府認為致力增加供應和管理口罩需求是較為切實可行的做法，現時「並沒有計劃」透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管。

葉太：不能說限價即無入口

葉太則批評，「好明顯係有啲政策局唔肯做嘢」，政府不能推說限制口罩價格便無人輸入口罩，因只是管制抬價的「壞分子」，政府亦可定價至商人有「合理利潤」，更反問「唔通你話做租金管制就無人起樓，無人出租咩？」

民建聯周浩鼎表示，聽到葉太在電台的說法，本來以為政府如夢初醒對口罩限價，但到頭來一場空，強調會繼續督促政府。他指政府要全力搜購、增加供應是必然，但口罩供港後，政府亦責無旁貸要從銷售層面規管，禁止炒賣、限購。他稱「街邊炒到1000元一盒口罩」，若政府不限價，即使有貨，基層亦不能負擔。

明報記者

（武漢肺炎）