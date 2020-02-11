憂疫情拒登世界夢號 46人求永安退款被拒

問郵輪公司 被着與永安商

代表32名親友的李小姐表示，原定2月2日上船往台灣基隆，因疫情嚴重，1月28日致電永安旅遊要求更改行程，但對方後來只准改期，在今年12月31日前再完成郵輪行程，或改為參與其他郵輪之旅。「世界夢號」郵輪所屬公司星夢郵輪則要求事主聯絡永安商討退款，令李小姐認為雙方在推卸責任。

另一事主、代表14名親友的曾小姐稱，1月底兩度到門市要求永安退款，但門市經理只說「無大陸人上船，大家放心」，不上船則當自動放棄旅程，令她不滿。

民主黨黃大仙區議員莫嘉嫻表示，永安態度「愛理不理」，促永安交代事件，履行社會責任退款予受影響旅客。

永安：可轉其他郵輪航次

永安發言人回覆稱，1月30日接獲星夢郵輪通知，顧客可如期2月2日出發航程，或保留已支付的費用轉購星夢郵輪旗下2020年12月31日前出發的其他航次，且強調2月4日才得知「世界夢號」曾接載確診者。

另外，星夢郵輪全數退款的對象，只包括湖北旅客、確診者、疑似感染者、出現相關症狀的旅客及其家屬。

（武漢肺炎）