2000港人滯湖北 港商：屢聯絡駐武漢辦不果

政制及內地事務局表示，首批港人所需要的藥物已送抵駐武漢辦，並已分發給相關港人，其他藥物亦會盡快分批運往武漢。至於是否安排在湖北港人回港，發言人稱會審慎全面評估有關公共衛生風險和實際可行性，特別是如何確保他們返港時不會互相感染，以及回港後的檢疫安排，包括有足夠的合適檢疫地點。

被着當地求診 盼政府接回港

在內地經商的港人陳先生昨致電商台節目投訴稱，上月24日滯留湖北至今，自己是長期病患者，需定期服食高血壓藥，惟現時手上只剩下一日藥物。他兩周前曾聯絡駐武漢經貿辦求助，但對方表示因已封城，無法提供協助，着他到當地醫院求診配藥，其後他一連多日再嘗試聯絡駐武漢辦人員，卻無人接聽，留言信箱亦爆滿。輾轉之下，他聯絡上立法會議員涂謹申，獲幫助寄送藥物，衛生署隨後才與他聯絡提供協助。

陳先生說，手上口罩也所剩無幾，希望可獲港府安排返港。

（武漢肺炎）