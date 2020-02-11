特稿：食水調升20%氯氣助殺毒 水諮會主席：仍符世衛標準

明報記者 馬耀森

SARS亦曾調 遭投訴味濃烈

2003年本港爆發SARS，水務署亦有增加食水的氯氣含量，同樣由每公升1毫克加至1.2毫克，惟之後有市民反映，食水氯氣濃烈，該署當時解釋，可能與市民用水量增加有關，食水停留在水管時間較短，殘留氯氣相對較多，故氣味較濃烈。

水署：保障輸送中衛生

新型冠狀病毒疫情下，水務署再次調升出廠食水的氯氣含量。水務署回覆本報查詢表示，該署因應疫情採取審慎措施，經處理食水的餘氯含量由每公升1毫克加至1.2毫克，以加強保障食水在輸送和貯存過程中保持清潔衛生。

發言人稱，水務署供應的食水都經過濾水廠嚴格處理及消毒程序，確保食水清潔衛生，符合香港食水標準，才供給市民飲用。食水處理過程中會加入氯氣，除清除水中的病原體外，亦使經處理的食水含適量的餘氯，讓食水在輸送和貯存過程中保持清潔衛生。

水務諮詢委員會主席陳漢輝表示，食水增加氯氣與東江原水無關，他說東江水經全長約59公里的密封管道輸港，「路途相當遙遠」，運送途中遭生活污水污染的可能不大，原水到達本港後再分發到多間濾水廠處理，最後一個程序是消毒，將過濾後的原水加入氯氣及臭氧消毒，當中臭氧是強力的消毒劑，但投放後不會在水中殘留，故仍需加入氯氣，以保持在輸送過程中含有殘餘氯。

陳漢輝：水管滲漏或污染食水

陳漢輝認為，水務署增加食水氯氣含量至每1.2毫克水平合適，仍遠低於世衛建議等於或低於5毫克的劑量。他又說，食水出廠後，經過數十公里長的水管及輸水設施如配水庫，最後入屋，途中可能有水管爆裂滲漏，令食水受污染，增加氯氣含量可提升殺病菌及病毒的能力。

據了解，氯氣本身揮發性強，食水出廠前會加入同樣劑量的氯氣，但由於輸出時間有先後，或會影響餘氯濃度，較遲出廠的食水餘氯或會較低，故水務署因應疫情，提升餘氯濃度20%，令整體食水餘氯均達到一定水平。

資料顯示，水務署轄下的，於濾水廠2018/19年度合共使用1620公噸液態氯，用作食水消毒，涉及總成本約3739萬元。

（武漢肺炎）