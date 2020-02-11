非癌症預約手術延期 預約剖腹分流私院

醫局：上周開始與私院商討

張子峯形容，未來數周是「抗疫關鍵時刻」，需減低醫院人流與活動，集中資源抗疫。他呼籲過去14日曾赴內地者勿到專科門診，包括普通科與專職醫療門診，應致電改期，有需要時會安排補配藥物；另會盡量安排專科門診穩定新症病人改期，預計一半病人受影響。

他指出，部分專科門診如耳鼻喉科，將大幅減少覆診名額，如長期鼻敏感病人，冀先以覆配藥物取代覆診，料剩餘約一至兩成耳鼻喉科服務名額予術後病人。醫管局冀維持緊急手術，亦不希望影響癌症預約手術，其他非癌症預約手術則會延期。內窺鏡及心電圖等預約檢查亦盡量延期。

裝備分批抵港 認未必能補充高消耗

對於醫護質疑防護裝備不足，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，公院仍有1600萬個口罩及220萬套保護衣，早前訂購的裝備正分批抵港，但承認未必能補充近期較高的消耗量。她說政府會為醫管局協調，向供應商提早索取已訂購的裝備。

（武漢肺炎）