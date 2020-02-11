突擊檢查揭女子離家工作 「警稱不用返回」

稱不知違令 質疑變相「隔離28日」

周小姐1月到廈門，27日返港，她本月4日至8日到台灣，8日返港。她接受本報電話訪問時，承認昨早曾外出到沙田開會，其間有警察到她深水埗住所突擊檢查。她解釋，由昨日推算至她最後一日在內地，已有15日（應為14日），故以為不受檢疫令所限。檢疫令安排是在2月8日起生效，入境者要家居隔離14日。

獨居漢靠朋友買食物 家門前交收

她說，當警方致電時，她外出工作，再問警方是否需回家，警員稱不用；她回家後致電衛生署投訴，經了解後方明白要遵守檢疫令。她稱自己無病徵，對措施感不滿，質疑變相要「隔離28日」。

居於藍田廣田邨的吳先生亦須強制檢疫。他曾到東莞數天，2月8日返港。他稱，由於並無使用智能電話，故政府人員每日致電兩三次查問他是否在家。由於他獨居，故要由朋友接濟，替他買糧食，並在家門前交收。他稱會遵守檢疫令，不會外出，「無謂給它（政府）麻煩吧」。

政府人員WhatsApp

要求分享位置 視像通話

住在旺角豉油街的中學生袁同學，上月21日到廣西過年，本月8日返港。他稱前晚6時許收到政府人員WhatsApp，要求他分享實時位置8小時，並同步與他視像通話，確保他在家；昨日再收到同樣要求。他說，視像通話時政府人員可看到他，但他無法看到對方，因鏡頭被蓋上。

本報記者昨日到袁同學在豉油街的住所，發現大廈對講機用膠膜覆蓋，保安說不知道大廈有家居強制檢疫個案。住戶蔣先生同樣在記者查詢下才知悉，他擔心涉事者會不自律地離開單位，一旦「中招」將影響大廈所有住戶。政府一直表示，家居隔離者並非患病者，而是曾因赴內地而要檢疫。

（武漢肺炎）